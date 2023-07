Plastivaloire : légère amélioration de la marge d'EBITDA au premier semestre 2022-2023

(Boursier.com) — Le groupe Plastivaloire a été fortement pénalisé au premier semestre 2022-2023 par l'inflation des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Malgré les négociations menées avec les clients depuis le second semestre 2021-2022 qui ont permis de répercuter plus de 50% de ces hausses de coût sur le 1er semestre de l'exercice, la marge brute perd 2,7 points par rapport au 1er semestre 2021-2022 et s'établit à 43,4%.

La bonne maîtrise des charges de personnel et des coûts fixes atténue cet effet et permet une amélioration de +0,8 point de la marge d'EBITDA par rapport au premier semestre 2021-2022. Après dotations aux amortissements et provisions nettes de 26,4 ME, le résultat opérationnel courant s'améliore et ressort positif à 6,9 ME. Le résultat opérationnel est fortement impacté par des éléments non courants constitués d'une dépréciation de goodwill de 15,3 ME sur une filiale allemande. Il ressort ainsi à -9,1 ME. Le résultat net ressort négatif à -15,9 ME en part du Groupe.

Plastivaloire avait pourtant enregistré un chiffre d'affaires record de 420,8 ME (+24% par rapport à la même période en 2021-2022) sur la période.

Le groupe confirme viser une marge d'EBITDA annuelle en ligne avec celle du 1er semestre 2022-2023 malgré le contexte inflationniste toujours très présent et la difficulté à répercuter l'intégralité des hausses aux clients.

Plastivaloire confirme ainsi son objectif d'amélioration de la marge d'EBITDA par rapport à 2021-2022 (7,4%). Au-delà de 2022-2023, Plastivaloire indique disposer d'une bonne visibilité sur son activité et réalise sur les 7 premiers mois une prise de commandes élevée de 501 ME, proche du niveau historique des 7 premiers mois de l'exercice 2021-2022 (527 ME).

Le groupe a obtenu auprès de plusieurs institutions financières françaises de nouveaux prêts garantis par l'État dits " Résilience " (PGE) dont le montant cumulé en principal est de 40 ME avec une franchise de remboursement du principal d'un an, prorogeable d'une année supplémentaire à l'initiative de la société et un amortissement qui pourra s'étaler jusqu'à quatre ou cinq ans selon la durée de la franchise. La famille Findeling, qui détient 57,4% du capital, s'est engagée à apporter en compte courant un montant d'1 ME au plus tard avant le 30 septembre 2024. Dans le cadre des accords, le versement de dividendes sera suspendu jusqu'au 30 juin 2027.