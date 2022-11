Plastivaloire : le titre flambe après une belle fin d'exercice

(Boursier.com) — Plastivaloire s'envole de 11% à 4,28 euros en matinée à Paris au lendemain d'une publication trimestrielle plus solide que prévu. L'équipementier automobile, qui aligne une huitième séance consécutive de progression, a dégagé des revenus de 185,4 millions d'euros sur les trois derniers mois de son exercice 2021-2022, en hausse de +29,7% (+27,3% à taux de change constant). Après avoir été fortement perturbée depuis mi-2021 par les 'Stop & Go' dus aux pénuries de composants électroniques, l'activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé.

Le management a confirmé viser sur l'ensemble de l'exercice 2021- 2022 une marge d'Ebitda en légère amélioration par rapport à celle du 1er semestre (à 7,1%). L'inflation sur les matières et sur l'énergie pèse toujours sur la rentabilité opérationnelle et n'est encore que partiellement atténuée par les hausses des prix de vente, au sujet desquelles les négociations avec les clients continuent, a précisé le groupe.

Malgré cette fin d'exercice meilleure que prévu, Portzamparc confirme son opinion 'conserver' et son objectif de 4,2 euros.