Plastivaloire : le résultat net annuel revient à 27,8 ME

Plastivaloire : le résultat net annuel revient à 27,8 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2018-2019 de Plastivalooire s'élève à 728,4 ME en hausse de +10,5%. Cette performance bénéficie de l'intégration de la société américaine TransNav, qui a contribué pour 83 ME sur 11 mois.

En organique, le recul est limité à -2,1% grâce au retour à la croissance organique au second semestre à +0,9%...

La marge d'EBITDA annuelle s'établit à 10,4% contre 11,0% en 2017-2018.

Le résultat opérationnel courant ressort à 42,3 ME contre 51,8 ME précédemment.

Le résultat net s'affiche à 27,8 ME contre 43,3 ME un an plus tôt.

L'endettement net ressort à 261,3 ME, soit un taux d'endettement net de 87%. Le ratio de levier financier est à 3,4...

La société proposera un dividende de 0,13 Euro par action à la prochaine Assemblée Générale.

Pour 2019-2020, Plastivaloire se fixe un objectif de chiffre d'affaires de 750 ME en croissance, avec une marge d'EBITDA en progression.