Plastivaloire : le marché applaudit

(Boursier.com) — Plastivaloire bondit de 6,2% à 2,9 euros après sa belle publication annuelle. L'équipementier a réalisé sur l'exercice 2022-2023 un EBITDA de 69,4 ME, en progression de +32,8, pour un chiffre d'affaires record, à 834,2 ME (+18,5%).

Dans un contexte incertain tant sur l'environnement économique que sur l'évolution de la production automobile mondiale qui pourrait peser sur les cadences, le Groupe vise à consolider le cap franchi en 2022-2023 avec un objectif de chiffre d'affaires 2023-2024 supérieur à 800 ME. La priorité reste portée sur le redressement de la rentabilité opérationnelle sous l'effet notamment d'une marge brute attendue en progression : la société vise un niveau de marge d'EBITDA pour l'exercice 2023-2024 légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent (8,3%).

TP ICAP Midcap reconnaît la qualité de la publication avec notamment la levée du principal point de préoccupation du cas d'investissement à savoir l'endettement qui, sans devenir soudainement bénin, parait bien plus gérable ainsi que les perspectives réalistes pour 2024. Le broker attend toutefois des précisions sur la soutenabilité de la génération de FCF et le désendettement pour 2024 avant de devenir plus constructif sur le dossier. Il reste ainsi à 'conserver' avec un objectif de 2,9 euros.