Plastivaloire : la marge d'EBITDA remonte à 8,3%

(Boursier.com) — Le groupe Plastivaloire a dégagé au second semestre de son exercice 2022-2023 une marge d'EBITDA de 8,7%, soit 80 points de base au-dessus de celle du 1er semestre. Cette performance porte à 8,3% la marge d'EBITDA annuelle (7,4% sur l'exercice précédent), un niveau en ligne avec l'objectif fixé par le groupe. L'EBITDA ressort ainsi à 69,4 MEUR en progression de +32,8%.

Le résultat opérationnel courant ressort à 22,1 ME (4,3 ME en 2021-2022) Le résultat net s'améliore également fortement (+43,7%) mais reste négatif de 11,4 ME en raison de charges non courantes nettes à hauteur de 20 ME (dont 15,3 ME de dépréciation de goodwill en Allemagne sans impact sur la trésorerie). Le résultat net serait positif sans ces éléments non récurrents, comme il l'a d'ailleurs été au second semestre.

Plastivaloire avait réalisé sur l'exercice 2022-2023 le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire, à 834,2 ME (+18,5%).

Dans un contexte incertain tant sur l'environnement économique que sur l'évolution de la production automobile mondiale qui pourrait peser sur les cadences, le Groupe vise à consolider le cap franchi en 2022-2023 avec un objectif de chiffre d'affaires 2023-2024 supérieur à 800 ME.

La priorité reste portée sur le redressement de la rentabilité opérationnelle sous l'effet notamment d'une marge brute attendue en progression. Plastivaloire s'appuiera sur la poursuite de ses négociations avec les clients et sur ses actions d'optimisation de la productivité afin de viser un niveau de marge d'EBITDA pour l'exercice 2023-2024 légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent (8,3%).