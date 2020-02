Plastivaloire : flambe après un bon début d'exercice

(Boursier.com) — Plastivaloire flambe de 9% à 6,85 euros en début de séance, porté par un bon début d'exercice. L'équipementier a réalisé au premier trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 183,9 ME, en hausse de +8,8%, et a confirmé son objectif de 750 ME de revenus sur l'exercice. Le Groupe a également rappelé viser une marge d'EBITDA en progression et une hausse significative de la génération de free cash-flow, grâce à la capacité bénéficiaire et à la forte réduction programmée en 2019-2020 des investissements, après le niveau très élevé des derniers exercices.

Portzamparc parle d'une publication globalement en ligne avec ses attentes, qui ne l'amène pas pour le moment à modifier son scénario qui est légèrement supérieur à la guidance "prudente" du groupe. La baisse du titre depuis la publication des résultats annuels redonne de l'upside mais la maison de bourse préfère rester prudente pour le moment compte-tenu du manque de visibilité. A 'conserver', elle réduit son objectif de 8 à 7,2 euros.