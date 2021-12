Plastivaloire : en mode pause

(Boursier.com) — Plastivaloire reperd modestement 0,5% à 6,57 euros après son accélération d'hier, dopé par sa publication annuelle. L'équipementier automobile vise un chiffre d'affaires autour de 700 ME en 2021-2022 avec une amélioration de son activité trimestre après trimestre. L'objectif de marge d'EBITDA est fixé autour de 10%.

La firme évolue encore, au début de l'exercice 2021-2022, dans un contexte de marché défavorable... Les perturbations liées à la pénurie de composants électroniques devraient encore durer quelques mois avant de se résorber progressivement en 2022, selon les anticipations de marché. Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a remonté le curseur de 6,3 à 7,1 euros, avec un avis qui reste à 'conserver'. Le broker retient principalement de cette publication le flux de trésorerie généré par les activités de 90,2 ME, grâce à une bonne discipline sur le BFR (en baisse de 26,6 ME). Avec des dépenses d'investissement limitées cette année (seulement 28,9 ME), le groupe a pu réduire sa dette de 48,7 ME..