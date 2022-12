Plastivaloire : chute après des résultats décevants

(Boursier.com) — Plastivaloire décroche de près de 9% à 3,7 euros sur la place parisienne, sanctionné après l'annonce de lourdes pertes annuelles malgré une activité en hausse. Sur l'exercice 2021-2022, l'équipementier automobile a essuyé un déficit net de 20,2 ME, contre une perte de 8,8 ME sur l'exercice antérieur, pour un chiffre d'affaires de 704,2 ME, en hausse de 4% malgré la persistance des périodes de stop & go en particulier au premier semestre.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 4,3 ME, contre 21,6 ME un an plus tôt, et la marge d'EBITDA s'effrite de 2,6 points, à 7,4%. La rentabilité opérationnelle a été pénalisée par l'augmentation élevée du coût des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport.

Plastivaloire anticipe, grâce à son portefeuille de programmes, une poursuite de la croissance en Europe et en Amérique du Nord et vise sur l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires autour de 730 ME. La poursuite de l'adaptation à l'inflation sera l'enjeu majeur de 2022-2023. Sur l'exercice, le management table sur une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à 2021-2022.

Malgré une faible valorisation, la dégradation des résultats et de l'endettement couplée à des perspectives de rebond modéré sur le CA et l'EBITDA confortent Portzamparc dans le maintien de son opinion 'conserver'.

"Le groupe a publié des résultats 2022 ainsi que des perspectives pour l'exercice 2023 en ligne avec nos attentes prudentes. Le dynamisme de l'activité commerciale se confirme, l'intensification des effets-prix devrait desserrer progressivement la pression de l'inflation sur la profitabilité. Comme prévu, le groupe a brûlé du cash durant l'exercice et son bilan est un point de préoccupation", affirme de son côté TP ICAP MIDCAP, à 'conserver' sur le titre.