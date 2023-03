Plastic Omnium : vif rebond

(Boursier.com) — Plastic Omnium surperforme nettement le marché en matinée avec un titre qui rebondit de 4,2% à 15,9 euros. Le flux acheteur sur l'équipementier automobile est à relier à une note de JP Morgan qui a rehaussé à 'neutre' son opinion sur la valeur avec un objectif ajusté de 16 à 17 euros. La banque s'attend à une augmentation de la production mondiale de véhicules légers cette année et à une croissance plus élevée de la rentabilité de la division éclairage du groupe dirigé par Laurent Favre. Après de récentes réunions avec plusieurs équipementiers et fournisseurs en Europe, JPM cite "une confiance accrue dans le fait que les niveaux de production globaux en Europe peuvent être maintenus jusqu'à la fin de l'année malgré les événements macro et géopolitiques incertains". Parmi les équipementiers, Faurecia, Vitesco, Stabilus et Schaeffler sont les choix favoris de JPM.