Plastic Omnium va devenir l'unique propriétaire de HBPO

(Boursier.com) — Plastic Omnium a signé un accord pour l'achat de la participation de 33,33% de Hella dans HBPO GmbH, lui donnant ainsi la pleine propriété du leader mondial des modules complexes.

Cette acquisition a été signée pour un montant de 290 millions d'euros, entièrement financée sur les ressources propres du Groupe.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, attendue au 4e trimestre 2022.

Plastic Omnium détiendra alors 100% de HBPO et sera en mesure de développer de nouveaux modules et systèmes tirant parti des nouvelles capacités d'éclairage en réponse à la transformation du marché et aux attentes des clients.

HBPO est une coentreprise créée en 2004 entre Plastic Omnium, Hella et Behr. Plastic Omnium détient la majorité des actions de HBPO depuis 2018, date à laquelle le Groupe a porté sa participation à 66,66 % du capital social, contre 33,33 % détenus initialement. Depuis cette date, HBPO est entièrement consolidée dans les comptes de Plastic Omnium.

L'acquisition du reste des actions de HBPO s'inscrit dans la stratégie de Plastic Omnium d'augmenter la valeur ajoutée par véhicule tout en tirant parti de la demande croissante pour les véhicules électriques. Elle permettra également de créer de nouvelles opportunités de développement et de renforcer l'exposition de Plastic Omnium chez les constructeurs allemands et haut de gamme. Le siège de HBPO restera à Lippdstat, où l'équipe de direction est implantée.

Plastic Omnium rappelle que HBPO assemble 1 module avant sur 5 produits dans le monde, et a réalisé un chiffre d'affaires économique de 2,2 milliards d'euros en 2021. Avec 2.800 employés répartis sur 31 usines dans 11 pays sur les continents américain, européen et asiatique, HBPO assemble plus de 5 millions de modules avant chaque année.

Le module avant est une pièce complexe située à l'avant du véhicule qui, d'un point de vue technique, intègre la poutre d'absorption de choc, les systèmes d'éclairage et de refroidissement du moteur, les volets actifs de calandre ainsi que les radars et les capteurs d'aide à la conduite.