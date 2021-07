Plastic Omnium : une opération dans les tuyaux ?

Plastic Omnium : une opération dans les tuyaux ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plastic Omnium reperd 2,4% ce jeudi à 25,88 euro, alors que le chiffre d'affaires économique du groupe s'est établi au 1er semestre 2021 à 4.138 millions d'euros, en forte progression de 31,9% à périmètre et changes constants par rapport au 1er semestre 2020. Ce chiffre d'affaires est amputé d'un montant estimé à 550 millions d'euros, correspondant aux pertes de production liées aux arrêts de chaines des constructeurs automobiles du fait de la pénurie de composants électroniques. Les deux activités du groupe contribuent à ce fort rebond, avec une croissance à périmètre et changes constants de +29,2% pour Plastic Omnium Industries et de +39,5% pour Plastic Omnium Modules.

Le chiffre d'affaire consolidé de Plastic Omnium, hors co entreprises, s'élève au 1er semestre 2021 à 3.784 millions d'euros, en croissance de 31,8% à changes constants par rapport au 1er semestre 2020.

L'EBITDA s'est élevé à 461 millions d'euros au 1er semestre 2021 soit 12,2% du chiffre d'affaires consolidé (et 14,9% du chiffre d'affaires pour Plastic Omnium Industries) contre 171 millions d'euros et 5,8 % du chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2020.

Le groupe disposait au 30 juin 2021 de 2,45 milliards d'euros de liquidités avec 0,57 milliard d'euros de trésorerie disponible et 1,88 milliard d'euros de lignes de crédit confirmées et non-tirées, d'une maturité moyenne de 3,6 ans et sans covenant.

Accélération de la stratégie pour une mobilité propre et connectée

Au 1er semestre 2021, Plastic Omnium a enregistré une accélération des commandes sur les véhicules électriques, sur toutes les zones géographiques, en ajoutant trois nouveaux clients à son panel de 93 marques : Honda, Volkswagen Anhui et Lotus.

Ces succès permettent au Groupe d'avoir sur les véhicules électriques un chiffre d'affaires supérieur à la pénétration de ces véhicules dans la production automobile totale : 5% en 2020 et 17% en 2025 (contre respectivement 2% et 15%). Plastic Omnium continue également d'enrichir son offre technologique sur ce segment, avec le développement de modules spécifiques, un module de chargement électrique et un module de coffre. Ces innovations permettront d'augmenter le contenu vendu par véhicule.

Relèvement des perspectives financières 2021

Plastic Omnium continue de piloter ses opérations sur la base d'une production automobile mondiale de 77 millions de voitures pour l'ensemble de l'année 2021, soit un second semestre équivalent au premier en volumes et toujours affecté par les pénuries de composants électroniques et par les tensions sur les matières premières.

Sur cette hypothèse et grâce à l'efficacité des programmes de flexibilisation et de réduction des coûts en place, le Groupe relève ses prévisions pour l'année 2021 :

- Fort rebond du chiffre d'affaires

- Marge opérationnelle "d'au-moins 6%" du chiffre d'affaires (précédemment 6%)

- Génération de cash-flow libre significativement supérieure à 220 millions d'euros (précédemment de plus de 220 millions d'euros)

Parmi les dernières notes de brokers, Oddo estime que malgré un environnement difficile au 1er semestre, l'équipementier a surpris positivement avec des résultats et un FCF bien supérieurs aux attentes de la place, de quoi rester à 'surperformance' sur le dossier avec un cours cible de 38 euros. Le management n'a en revanche pas commenté son intérêt éventuel pour la participation de 60% dans Hella, ce qui déboucherait sur une offre sur 100% du capital, équivalent à un montant de près de 7 MdE. "Nous restons convaincus que le dossier Hella est étudié activement aujourd'hui" conclut Oddo.

De son côté, Invest Securities est toujours à l'achat sur Plastic Omnium avec un objectif qui passe de 36 à 38 euros. L'analyste insiste sur la sous-performance relative du titre depuis le début 2021 en la jugeant "incongrue".