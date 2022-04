Plastic Omnium : une activité résiliente au 1er trimestre, malgré un contexte fortement perturbé

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium a démontré sa résilience face à un contexte particulièrement perturbé avec la poursuite de la pénurie de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine. Il s'établit à 2.098 millions d'euros, soit une baisse limitée à -5,5% à changes constants.

Les co-entreprises, essentiellement les activités de production de pièces extérieures de carrosserie en Asie, affichent une forte hausse de 14,1% à changes constants au 1er trimestre de l'année.

Le chiffre d'affaire consolidé de Plastic Omnium, hors co entreprises, s'élève au 1er trimestre 2022 à 1.891 millions d'euros, en baisse de -4,7% (-7,3% à pcc) par rapport au 1er trimestre 2021.

Fort de la prudence de son hypothèse retenue pour la production automobile mondiale en 2022, et la poursuite rigoureuse de ses programmes de flexibilisation et de réduction des coûts et de génération de cash, le Groupe confirme pour l'année 2022 à périmètre et changes constants :

- Une surperformance de son chiffre d'affaires économique par rapport à l'évolution de la production mondiale d'automobile

- Une marge opérationnelle entre 5 et 6% du chiffre d'affaires

- Une génération de free cash-flow de plus de 260 millions d'euros.

"Le marché automobile mondial reste fortement perturbé avec des évolutions différentes selon les régions. La situation en Ukraine accentue l'inflation déjà forte et les tensions sur la chaîne d'approvisionnement en Europe, qui continue à être perturbée par la crise des semi-conducteurs.

Des ruptures d'approvisionnement continuent d'engendrer des baisses de production chez plusieurs constructeurs automobiles et fournisseurs.

En outre, les restrictions liées à la montée du Covid-19 en Chine depuis fin mars paralysent l'activité dans certaines régions et pèsent également sur la chaîne logistique mondiale.

La combinaison de ces facteurs accroit l'instabilité du marché et renforce le manque de visibilité.

Plastic Omnium gère cette situation au plus près. Tout changement significatif impactant ces prévisions fera l'objet d'une information" détaille la direction.