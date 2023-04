Plastic Omnium : Très forte croissance des revenus trimestriels

(Boursier.com) — Plastic Omnium annonce une forte progression de son chiffre d'affaires économique à 2.822 millions d'euros, soit +34,5% par rapport au 1er trimestre 2022 (+17,5% à pccc), portée aussi bien par les métiers Industries que les Modules.

Le chiffre d'affaire consolidé de Plastic Omnium, hors co-entreprises, s'élève au 1er trimestre 2023 à 2.564 millions d'euros, en hausse de +35,6% (+18% à pccc) par rapport au 1er trimestre 2022.

Prises de commandes historiques en Amérique du Nord pour environ 10 milliards d'euros pour les véhicules thermiques, électriques et à hydrogène

Le début de l'année 2023 est marqué à nouveau par un haut niveau de prises de commandes, assurant ainsi la croissance future du Groupe.

- Prise de commandes record en Amérique du Nord en solutions de stockage. D'ici 2030, le groupe exploitera pleinement son outil industriel actuel et y construira des capacités de production additionnelles dédiées au développement de son offre de mobilité durable, notamment dans l'hydrogène. Le poids des investissements nets requis est ainsi réduit grâce à cette optimisation unique entre les capacités industrielles existantes et nouvelles.

Ces contrats confirment la position de leadership technologique unique de Plastic Omnium en matière de stockage et systèmes de dépollution, notamment dans les nouvelles technologies électriques à hydrogène.

- Plastic Omnium Modules, leader mondial des modules complexes, ouvrira une nouvelle usine américaine pour répondre à une prise de commandes historique majeure portant sur des modules blocs avant et de cockpits de véhicules électriques. Cette nouvelle capacité sera opérationnelle au 2nd semestre 2023.

- Renouvellement d'un programme pour une durée de 7 ans pour des pare-chocs arrières et autres pièces extérieures qui seront produits par Plastic Omnium aux Etats-Unis à destination d'un constructeur européen. La mise en production est prévue à compter de 2026.

Coup de projecteur sur l'éclairage

Le plan d'actions pour améliorer l'efficacité opérationnelle de l'activité éclairage est par ailleurs parfaitement en ligne avec les objectifs opérationnels et financiers présentés lors de l'acquisition.

Ce plan d'actions en cours permet au groupe de confirmer un retournement progressif des actifs acquis (VLS, AMLS) avec notamment l'ambition d'atteindre une marge opérationnelle en ligne avec les standards du Groupe à horizon 24 à 36 mois à compter de l'acquisition de VLS en octobre 2022.

Les perspectives 2023 sont confirmées par la direction :

-Chiffre d'affaires économique en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale

-Marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10% par rapport à 2022

-Cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance