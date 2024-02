Plastic Omnium : souffle après l'accélération d'hier

(Boursier.com) — Plastic Omnium qui a flambé hier en bourse de près de 7%, dopé par son excellente publication de résultats 2023, marque une pause à 11,10 euros ce vendredi. L'équipementier automobile a dévoilé un chiffre d'affaires 2023 record de 11,4 milliards d'euros, en forte croissance de 20%, surperformant de +3,7 points la production automobile mondiale de l'année dernière, en ligne avec l'objectif du Groupe. La Marge opérationnelle est ressortie à 395 ME, en progression de 31 ME, portée par une activité plus soutenue en 2023 qu'en 2022, une gestion maîtrisée des coûts dans un environnement d'inflation toujours élevée, et une amélioration significative de la marge de l'activité éclairage. Le Résultat net part du Groupe est lui très solide à 163 ME, de quoi proposer un dividende de 0,39 euro par action, stable par rapport à 2022.

Le groupe souligne par ailleurs la forte génération de cash-flow libre à hauteur de 227 ME, au-dessus de l'objectif révisé compris entre 190 et 210 ME, incluant des investissements maîtrisés à 4,7% du chiffre d'affaires.

Dans un marché attendu en légère baisse en 2024 (estimation à -0,7%), Plastic Omnium vise une surperformance de la production automobile mondiale, ainsi qu'une amélioration de tous ses agrégats financiers (marge opérationnelle), résultat net part du Groupe, cash-flow libre et dette nette par rapport à 2023, intégrant une hausse maîtrisée des investissements.

Oddo BHF souligne des perspectives "rassurantes" qui confortent son opinion relativement positive. Le broker reste toutefois prudent à l'égard des fournisseurs en général, car il voit toujours de bien meilleures opportunités à court terme ailleurs au sein de l'industrie automobile européenne, notamment du côté de Stellantis, Ferrari, et Michelin. Il note néanmoins que Plastic Omnium est toujours plus résilient et attractif que la plupart de ses concurrents... Oddo BHF reste à 'surperformance' sur Plastic Omnium mais avec un objectif de cours ramené de 15 à 14 euros.

De son côté, Stifel vise 17 euros en restant à l'achat sur le titre : "La guidance 2024 est uniquement directionnelle (pas de chiffres précis) avec les ambitions du groupe "d'améliorer agrégats financiers" (marge/FCF/Dette nette) et suggère de nouvelles restructurations (le groupe "vise à améliorer sa structure de coûts")" a commenté le broker.