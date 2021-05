Plastic Omnium signe un partenariat avec Hopium pour développer le système de stockage d'hydrogène de la Machina

(Boursier.com) — Plastic Omnium annonce la signature d'un partenariat avec Hopium, constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, visant à développer le système de stockage d'hydrogène de la future "Hopium Machina".

Annoncée en octobre 2020, cette voiture haut de gamme a pour ambition d'être la première berline française à hydrogène commercialisée à l'horizon 2026. Le prototype de la Machina, qui sera dévoilé à la presse en juin 2021, sera équipé d'un réservoir 700 bar de type IV produit par Plastic Omnium dans son usine d'Herentals (Belgique), entrée en service à l'automne 2020.

Dans la continuité de cette première collaboration, Hopium et Plastic Omnium ont établi un partenariat afin de développer le système de stockage d'hydrogène du modèle de série de l'Hopium Machina. S'appuyant sur près de 40 brevets et une gamme de réservoirs développés en interne et certifiés, Plastic Omnium produira un prototype de réservoir de stockage haute pression de type IV qui sera ensuite mis à disposition d'Hopium pour la réalisation de tests. Intégrée de manière optimale au châssis du véhicule, cette nouvelle génération de réservoirs permettra à Hopium de maximiser la quantité d'hydrogène embarquée pour atteindre son objectif ambitieux de 1.000 kilomètres d'autonomie.

Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium, commente : "Nous partageons avec Hopium la conviction du rôle majeur de l'hydrogène dans la mobilité du futur. Plastic Omnium est fier d'apporter son expertise des technologies hydrogène et de participer au développement du système de stockage de l'Hopium Machina, un projet novateur au service d'une mobilité décarbonée".