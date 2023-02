Plastic Omnium : se distingue après une belle publication

(Boursier.com) — Outre Stellantis, Plastic Omnium fait également bonne figure ce mercredi sur le marché parisien avec un titre qui avance de 2,3% à 17,1 euros. L'équipementier automobile a dévoilé des comptes 2022 supérieurs aux attentes de la place avec un résultat net part du groupe en hausse de 32,6% à 168 millions d'euros pour un chiffre d'affaires économique en progression de 18,2% à 9,477 MdsE, dont +9,7% en organique, soit une surperformance de 2,2 points par rapport à la production automobile mondiale. La marge opérationnelle ressort en hausse de 20,2% à 364 ME, soit 4,3% du chiffre d'affaires consolidé en données publiées (5,1% hors acquisitions dont 5,5% sur le deuxième semestre).

Conforté par la bonne dynamique commerciale et opérationnelle, le Groupe vise cette année un chiffre d'affaires en forte croissance et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale ; une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10%, et un cash-flow libre supérieur à 260 ME, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

Au regard de sa dynamique commerciale portée par ses investissements d'avenir, le Groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2025 qu'il anticipe désormais au-dessus de 11,5 milliards d'euros, contre 11 MdsE initialement communiqué en mai 2022 lors du Capital Markets Day. La marge opérationnelle est anticipée en euros en croissance annuelle moyenne supérieure à +15% entre 2022 et 2025 et le cash-flow libre compris entre 3% et 4% du chiffre d'affaires.

Les résultats publiés ce matin sont légèrement supérieurs aux attentes tant au niveau du chiffre d'affaires qu'au niveau de l'EBIT (2-3 % de dépassement), mais nettement meilleurs au niveau du FCF (plus de 50%), bien que conformes à ce que nous avons vu récemment chez les pairs (comme Faurecia il y a deux jours), affirme Oddo BHF. Les perspectives sont prudentes et malheureusement floues à ce stade mais néanmoins robustes et globalement en ligne avec les attentes malgré les vents contraires provenant toujours de la consolidation de la société d'éclairage récemment acquise Varroc.

Au final, cette publication tend à conforter le courtier dans son avis positif sur Plastic Omnium qu'il considère toujours comme l'un des équipementiers intéressants à jouer cette année, de par son profil d'assemblage plus sensible aux améliorations LVP, une approche coût/inflation très stricte (et encore une fois avérée) et les bénéfices progressifs attendus de l'acquisition réalisée l'année dernière qui devrait soutenir la refonte du portefeuille à moyen terme vers des solutions plus agnostiques. L'analyste continue ainsi de penser que ces éléments ne se reflètent pas fidèlement dans la valorisation malgré la performance depuis le premier janvier (+22%) avec des actions qui se négocient toujours sur un PE inférieur à 10x et un EV/EBITDA de moins de 4.