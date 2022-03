Plastic Omnium s'offre l'activité AMLS d'ams OSRAM

(Boursier.com) — Plastic Omnium a scellé un accord avec le groupe ams OSRAM pour acquérir 100% d'AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH), un acteur allemand de l'éclairage automobile en forte croissance, pour une valeur d'entreprise de 65 millions d'euros. Cette acquisition représente "une étape importante pour Plastic Omnium dans l'exécution de sa stratégie". En prenant position sur le marché de l'éclairage, le groupe enrichira sa division de systèmes de carrosserie extérieure d'un contenu à forte valeur ajoutée. AMLS fournit une brique technologique complémentaire permettant à Plastic Omnium de disposer d'une expertise de pointe en matière de systèmes d'éclairage, d'électronique et de logiciels pour développer des solutions innovantes d'éclairage intelligent pour l'industrie automobile, commente Plastic Omnium.

AMLS est une activité indépendante d'ams OSRAM Automotive. Avec un siège basé à Munich, AMLS a réalisé un chiffre d'affaires de 148 millions d'euros en 2021 et emploie environ 770 personnes, dont 120 en R&D répartis sur 5 sites. AMLS fournit un portefeuille de produits de haute technologie à une clientèle mondiale, couvrant les domaines de l'éclairage avant, intérieur, des solutions de projection avancées et de l'éclairage de carrosserie, répondant aux nouvelles tendances de style, de sécurité et d'électrification. Ces produits sont fabriqués sur trois sites répartis entre les Etats-Unis, l'Europe et la Chine. L'acquisition d'AMLS sera payée en cash, sans besoin additionnel de financement. La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre 2022, sous réserve des approbation réglementaires habituelles. Plastic Omnium aura l'occasion de détailler et de mettre en perspective cette acquisition avec sa stratégie de croissance lors du Capital Market Day prévu le 12 mai à Paris.