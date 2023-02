Plastic Omnium revoit à la hausse ses objectifs de chiffre d'affaires à horizon 2025 et propose un dividende de 0,39 euro par action

(Boursier.com) — Le Groupe Plastic Omnium a atteint l'ensemble des objectifs financiers qu'il s'était fixés pour l'année 2022 et revoit à la hausse ses objectifs de chiffre d'affaires à horizon 2025. La forte progression du chiffre d'affaires économique (+18,2% à 9.477 millions d'euros), dont +9,7% en

organique, est confirmée, avec une surperformance de +2,2 points par rapport à la production automobile mondiale.

La Marge opérationnelle ressort en nette progression de 20,2% à 364 millions d'euros, soit 4,3% du chiffre d'affaires consolidé en données publiées (5,1% hors acquisitions dont 5,5% sur le deuxième semestre), fruit de l'excellence de la performance industrielle et d'une gestion opérationnelle dynamique et agile.

Le résultat net part du groupe est en très forte croissance (+32,6% à 168 millions d'euros en données publiées). De quoi proposer un dividende de 0,39 euro par action, en progression de +39%.

Le groupe souligne l'intensification de la dynamique commerciale sur le marché très prometteur de l'hydrogène, avec la signature de contrats majeurs (Safra, Stellantis, Hyvia, Ford) et la construction à venir de la plus grande usine de

réservoirs à hydrogène d'Europe.

L'année a de nouveau été marquée par une forte génération de cash-flow libre à 289 millions d'euros hors acquisitions (243 millions d'euros avec acquisitions), très nettement au-dessus des objectifs.

Malgré les 1,3 MdsE qui ont été investis en 2022, le groupe maintient une structure financière très robuste (ratio d'endettement de 1,9x l'EBITDA).

La direction souligne la poursuite de la feuille de route de neutralité carbone, avec une baisse des émissions de CO2 (Scope 1&2) de 9% par rapport à 2021 et 26% par rapport à 2019, année de référence de ses engagements.

Objectifs 2023

Conforté par la bonne dynamique commerciale et opérationnelle, le groupe vise les objectifs suivants :

- Un Chiffre d'affaires en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale).

- Une Marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10%.

- Un Cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

Objectifs 2025

-Au regard de sa dynamique commerciale portée par ses investissements d'avenir, le groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires qu'il anticipe désormais au dessus de 11,5 milliards d'euros à horizon 2025 contre 11 milliards d'euros initialement communiqué en mai 2022 lors du Capital Markets Day.

-Marge opérationnelle en euros en croissance annuelle moyenne supérieure à +15% entre 2022 et 2025.

-Cash-flow libre compris entre 3% et 4% du chiffre d'affaires.

Laurent Favre, Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SE, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de ce que nous avons accompli en 2022 dans un contexte économique et géopolitique inédit. Le profil opérationnel et financier de Plastic Omnium a permis de mettre en oeuvre avec succès notre feuille de route stratégique, de prendre les virages technologiques et d'assurer de solides relais de croissance et une création de valeur future importante. La performance et le leadership de nos activités traditionnelles demeurent le socle qui rend possible la diversification du portefeuille de Plastic Omnium. Fort de son positionnement historique sur les pièces extérieures automobiles et les systèmes de réservoirs, le Groupe compte désormais trois nouvelles activités (éclairage, électrification et hydrogène) qui permettent de répondre aux défis du secteur, qu'il s'agisse de la mobilité individuelle ou de la mobilité lourde. Certaines de ces nouvelles compétences sont le fruit d'acquisitions majeures réalisées par notre Groupe au cours de l'année. Nous bénéficions d'une expérience forte dans l'intégration de nouvelles activités et consacrerons les efforts nécessaires pour permettre à ces dernières de retrouver un niveau de profitabilité en ligne avec celle du Groupe. Enfin, notre nouvelle entité de software (OP'nSoft) nous positionne favorablement au coeur des défis relatifs aux logiciels embarqués. Tout cela n'aurait pas été possible sans des équipes compétentes et engagées, que je tiens à remercier chaleureusement."