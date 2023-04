Plastic Omnium : reste dans le vert

(Boursier.com) — A contre-courant, Plastic Omnium remonte de quasiment 1% à près de 16 euros sur le marché parisien. L'équipementier automobile a dévoilé hier des revenus supérieurs aux attentes au premier trimestre et a confirmé se objectifs annuels. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé, hors co-entreprises, de 2,564 milliards d'euros, en hausse de +35,6% (+18% à pccc), là où le marché attendait 2,41 MdsE...

Le management a confirmé au passage viser en 2023 un chiffre d'affaires économique en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10%, et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

TP ICAP Midcap a salué cette solide publication, "portée pour une fois par l'Europe". En dépit du ralentissement conjoncturel du groupe en Amérique du Nord, l'activité commerciale y a été exceptionnelle avec un niveau de prises de commande s'élevant à 10 Mds$ durant le trimestre pour l'ensemble des activités, a souligné l'analyste qui est à l''achat' sur le titre.

Invest Securities a cependant abaissé le curseur sur 'POM' de 24,3 à 23,2 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.