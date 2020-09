Plastic Omnium remporte un nouveau contrat pour le stockage d'hydrogène

Plastic Omnium remporte un nouveau contrat pour le stockage d'hydrogène









Crédit photo © Plastic Omnium / Jérôme Epaillard

(Boursier.com) — Plastic Omnium vient de remporter un contrat pour développer et produire les systèmes de stockage d'hydrogène du constructeur de poids lourds néerlandais VDL, dans le cadre du projet européen H2HAUL, destiné à déployer une mobilité zéro émission par hydrogène dans le domaine du transport routier.

Plastic Omnium fournira d'ici 2021, pour des poids lourds VDL, un système complet de sept réservoirs, stockant 40 kg d'hydrogène à 350 bars.

Le projet H2HAUL (Hydrogen Fuel Cell Trucks for Heavy Duty Zero Emission Logistics) est un consortium subventionné par l'Union Européenne, comprenant 15 partenaires, qui a pour objectif de développer, certifier et utiliser trois nouveaux types de poids lourds hydrogène, tout en renforçant les infrastructures d'approvisionnement.

En 2021, VDL fournira 4 des 16 camions du projet H2HAUL. VDL est un constructeur de bus et camions, basé à Eindhoven (Pays-Bas) et très orienté sur les nouvelles mobilités. Il travaille en étroite collaboration avec le constructeur DAF pour équiper des camions de motorisations propres. Tous les camions du projet H2HAUL parcourront plusieurs millions de kilomètres pour démontrer la rationalité technique et économique de l'hydrogène dans le domaine du transport longue distance, ce qui pourrait conduire à la production de volumes significatifs de camions hydrogène en Europe.

Ce contrat avec VDL, obtenu par Plastic Omnium dans le cadre du projet européen H2HAUL, est un nouveau succès pour le Groupe, après la commande de réservoirs 350 bars pour bus auprès d'un constructeur allemand, fin 2019, et la certification de ses réservoirs 350 et 700 bars. Plastic Omnium confirme également son engagement dans la promotion de l'hydrogène avec sa participation à l'"European Clean Hydrogen Alliance", récemment créée par l'Union Européenne pour atteindre les objectifs du Green Deal et la neutralité carbone en 2050. Pour une production que le Groupe estime à 2 millions de véhicules en 2030, Plastic Omnium accélère ses investissements pour être un leader de la mobilité décarbonée par hydrogène, depuis le stockage jusqu'aux systèmes de pile à combustible.