Plastic Omnium : relèvement des objectifs financiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'établit au 1er semestre 2021 à 4.138 millions d'euros, en forte progression de 31,9% à périmètre et changes constants par rapport au 1er semestre 2020. Ce chiffre d'affaires est amputé d'un montant estimé à 550 millions d'euros, correspondant aux pertes de production liées aux arrêts de chaines des constructeurs automobiles du fait de la pénurie de composants électroniques.

Les deux activités du Groupe contribuent à ce fort rebond, avec une croissance à périmètre et changes constants de +29,2% pour Plastic Omnium Industries et de +39,5% pour Plastic Omnium Modules.

Le chiffre d'affaire consolidé de Plastic Omnium, hors co entreprises, s'élève au 1er semestre 2021 à 3.784 millions d'euros, en croissance de 31,8 % à changes constants par rapport au 1er semestre 2020.

Avec un chiffre d'affaires économique en hausse de 31,9% à taux de changes constants, le groupe a réalisé une surperformance de 2,5 points de la production automobile mondiale en croissance de 29,4% au 1er semestre 2021.

Résultat net part du groupe : 142 millions d'euros

Les charges non courantes du semestre s'élèvent à 21 millions d'euros, contre 313 millions d'euros au 1er semestre 2020 où elles intégraient 255 millions d'euros de dépréciations d'actifs compte tenu de la chute des volumes liée à la pandémie de Covid-19 et de la prise en compte d'un scénario de redressement lent de la production automobile mondiale.

Le résultat financier diminue de 9,7 millions d'euros à - 26 millions d'euros du fait de l'effet combiné de la baisse de l'endettement et du taux de financement. Il représente 0,7 % du chiffre d'affaires.

La charge d'impôts s'établit à -38,3 millions d'euros, soit un taux effectif de 22,4%. Au 1er semestre 2020, le produit d'impôts de 47 millions d'euros était lié aux effets d'impôts différés. Ainsi, le résultat net part du Groupe s'établit à 142 millions d'euros, soit 3,8 % du chiffre d'affaires consolidé.

L'EBITDA s'élève à 461 millions d'euros au 1er semestre 2021 soit 12,2% du chiffre d'affaires consolidé (et 14,9% du chiffre d'affaires pour Plastic Omnium Industries) contre 171 millions d'euros et 5,8 % du chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2020.

Au 1er semestre 2021, le Groupe a investi 149 millions d'euros, soit 3,9 % de son chiffre d'affaires, contre 226 millions d'euros et 148 millions d'euros pour les 1er et 2nd semestres 2020. Sur l'ensemble de l'année 2021, les investissements devraient représenter environ 5% du chiffre d'affaires.

Alors que les cessions de créances ont été réduites de 20 millions d'euros et que l'augmentation de 100 millions d'euros des stocks est notamment liée à la sécurisation des approvisionnements dans un contexte de tension sur la chaine logistique, le Besoin en Fonds de Roulement augmente de 108 millions d'euros.

Au 1er semestre 2021, le Groupe dégage ainsi un cash-flow libre de 151 millions d'euros, soit 4% de son chiffre d'affaires consolidé.

La société a investi 115 millions d'euros dans la constitution d'un pôle Hydrogène renforcé en 2021, avec la co-entreprise EKPO et l'acquisition d'EKAT. Après une distribution de 71 millions d'euros de dividendes, soit un montant identique à celui de l'année précédente, l'endettement net s'élève à 890 millions d'euros au 30 juin 2021, contre 1.410 millions d'euros au 30 juin 2020 et 807 millions d'euros au 31 décembre 2020. Il représente 44% des capitaux propres et 0,9 fois l'EBITDA.

Le Groupe dispose au 30 juin 2021 de 2,45 milliards d'euros de liquidités avec 0,57 milliard d'euros de trésorerie disponible et 1,88 milliard d'euros de lignes de crédit confirmées et non-tirées, d'une maturité moyenne de 3,6 ans et sans covenant.

Accélération de la stratégie pour une mobilité propre et connectée

Au 1er semestre 2021, Plastic Omnium a enregistré une accélération des commandes sur les véhicules électriques, sur toutes les zones géographiques, en ajoutant trois nouveaux clients à son panel de 93 marques : Honda, Volkswagen Anhui et Lotus.

Ces succès permettent au Groupe d'avoir sur les véhicules électriques un chiffre d'affaires supérieur à la pénétration de ces véhicules dans la production automobile totale : 5% en 2020 et 17% en 2025 (contre respectivement 2% et 15%). Plastic Omnium continue également d'enrichir son offre technologique sur ce segment, avec le développement de modules spécifiques, un module de chargement électrique et un module de coffre. Ces innovations permettront d'augmenter le contenu vendu par véhicule.

Déploiement de la stratégie hydrogène

Le 1er mars 2021, Plastic Omnium et ElringKlinger ont lancé leur co-entreprise EKPO Fuel Cell Technologies, qui se positionne en leader de la pile à combustible pour une large gamme d'applications (véhicules commerciaux, bus, véhicules particuliers, trains et bateaux...). Plastic Omnium a également acquis ElringKlinger Fuelcell Systems Austria GmbH (EKAT), filiale autrichienne d'ElringKlinger spécialisée dans les systèmes à hydrogène intégrés.

Plastic Omnium propose ainsi une offre globale comprenant le stockage d'hydrogène, la pile à combustible et le système à hydrogène intégré, qui lui permet aujourd'hui de répondre, avec ses capacités industrielles disponibles, à la multiplication des appels d'offres dans le domaine de la mobilité hydrogène et de confirmer ses ambitions d'un chiffre d'affaires de 3 milliards en 2030.

Cette stratégie s'est déployée au 1er semestre 2021, avec des commandes gagnées dans le stockage d'hydrogène (Hopium) et dans les systèmes de piles à combustibles (EFA-S) et par EKPO

pour des piles à combustibles (GCK, AEDS). Le Groupe a également conclu un partenariat stratégique avec Mc Phy visant à collaborer sur les protocoles et les interfaces de remplissage entre stations hydrogène et réservoirs haute pression.

L'activité commerciale est intense et se déroule conformément au plan de marche annoncé en 2020, et concerne à la fois les constructeurs automobiles et les acteurs de la mobilité (bus,

camions, trains). Dans tous les pays où une telle offre est disponible.

Plastic Omnium s'est d'ores et déjà engagé avec la Science Based Target Initiative pour qualifier ses objectifs de réduction d'émissions de CO2 selon la méthodologie la plus ambitieuse "Business Ambition for 1.5oC". Par ailleurs, le Groupe élabore des scénarios prospectifs d'évolution possible de son activité sous contrainte carbone et il soutient les recommandations de la TCFD (Task-Force on Climate-Related Financial Disclosure) qui permet de bâtir un système industriel et financier plus résilient.

Sans attendre l'annonce de sa feuille de route, Plastic Omnium accélère la décarbonation de ses sites avec en particulier une ambition de 100 % d'électricité renouvelable8 (pour 32 % aujourd'hui).

En plus des 4 sites équipés de panneaux solaires en 2020, des accords pour équiper 17 sites supplémentaires en panneaux solaires ou éoliennes ont été conclus depuis le début de l'année. Enfin, le Groupe travaille sur l'intégration d'une part croissante de matières recyclées dans ses produits, en collaboration étroite avec ses clients.

Relèvement des perspectives financières 2021

Plastic Omnium continue de piloter ses opérations sur la base d'une production automobile mondiale de 77 millions de voitures pour l'ensemble de l'année 2021, soit un second semestre équivalent au premier en volumes et toujours affecté par les pénuries de composants électroniques et par les tensions sur les matières premières.

Sur cette hypothèse et grâce à l'efficacité des programmes de flexibilisation et de réduction des coûts en place, le Groupe relève ses prévisions pour l'année 2021 :

- Fort rebond du chiffre d'affaires

- Marge opérationnelle "d'au-moins 6%" du chiffre d'affaires (précédemment 6%)

- Génération de cash-flow libre significativement supérieure à 220 millions d'euros (précédemment de plus de 220 millions d'euros)