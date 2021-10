Plastic Omnium : recul de 14,4% du chiffre d'affaires au T3

(Boursier.com) — PLastic Omnium annonce qu'au 3ème trimestre 2021, son Chiffre d'affaires économique s'est inscrit en recul de 14,4% à 1.792 Millions d'euros dans un marché en baisse de 19,5%,

Au cours des 9 premiers mois de 2021, le Chiffre d'affaires économique est ressorti en hausse de 13,4% sur fond de croissance de la production automobile mondiale de 9,7% avec une progression dans toutes les zones géographiques, notamment :

En Europe, grâce aux succès du 1er semestre 2021, à un nombre important de démarrages de production au 3ème trimestre et à une dynamique positive pour les véhicules électriques;

En Chine et dans le reste de l'Asie, grâce à une forte reprise post COVID et à un impact moindre de la pénurie de semi-conducteurs.

Perspectives

Confirmation des perspectives financières pour l'exercice 2021 démontrant une forte capacité d'adaptation à la crise des semi-conducteurs, soutenue par des fondamentaux financiers solides.

Laurent Favre, Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium, a déclaré : "Le 3ème trimestre de 2021 a été marqué par un marché automobile anormalement volatil, en raison notamment de la pénurie de semi-conducteurs. Cette situation a entraîné des à coups de production du fait de notifications tardives de la part des constructeurs. Le caractère imprévisible du recul des volumes de production s'est traduit par une baisse drastique des perspectives de production automobile par IHS pour l'année 2021. Forts de notre agilité et de la solidité de nos fondamentaux financiers, nous restons confiants dans notre capacité à gérer cette période sensible qu'affrontent nos clients. Nos équipes font un travail remarquable pour flexibiliser davantage notre outil de production et adapter nos opérations aux fluctuations du marché. A date, IHS projette un début de reprise au 2nd semestre 2022 - Plastic Omnium en bénéficiera à plein, conforté par un carnet de commandes solide et un outil productif performant. En outre, nous renforçons nos programmes de réduction des coûts et prêtons une attention accrue à la génération de cash. Nous poursuivons la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance à long terme, qui vise l'accroissement du contenu par véhicule, l'élargissement de notre base de clients et l'accélération de nos avancées dans la mobilité propre. Plus qu'une contrainte, le développement durable constitue pour Plastic Omnium un avantage concurrentiel et un moteur de transformation. Le 8 décembre 2021, nous présenterons nos objectifs de neutralité carbone".