Plastic Omnium réalise avec succès un nouveau placement privé Schuldschein d'un montant de 400 ME

(Boursier.com) — Plastic Omnium a finalisé ce jour un placement privé régi par le droit allemand appelé Schuldschein pour un montant total de 400 millions d'euros. Le produit de cette émission permet notamment d'anticiper le refinancement du Schuldschein de 300 millions d'euros arrivant à échéance en juin 2023.

Ce placement privé, sans covenant, de maturités 3, 5 et 7 ans, offre un taux moyen de financement de 1,58%. Il a été arrangé par BNP Paribas et Bayern LB.

Le montant de la transaction a été porté à 400 millions d'euros contre 300 millions d'euros initialement prévus et démontre l'intérêt et la confiance des investisseurs dans la stratégie et la solidité de Plastic Omnium.

Kathleen Wantz-O'Rourke, Directrice Financière et des Systèmes d'information du Groupe, a déclaré : "Nous sommes très heureux de ce nouveau placement privé Schuldschein, que nous avons finalisé avec succès grâce à une forte demande de la part des investisseurs. Cette opération nous donne une flexibilité financière accrue tout en maintenant un bilan sain."