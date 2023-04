Plastic Omnium : publication saluée

(Boursier.com) — A contre-courant, Plastic Omnium grimpe de près de 1% à 16 euros à l'ouverture du marché parisien. L'équipementier automobile a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes au premier trimestre et a confirmé se objectifs annuels. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé, hors co-entreprises, de 2,564 milliards d'euros, en hausse de +35,6% (+18% à pccc), là où le marché attendait 2,41 MdsE.

Le management a confirmé viser en 2023 un chiffre d'affaires économique en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10%, et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

TP ICAP Midcap parle d'une très solide publication, portée pour une fois par l'Europe. En dépit du ralentissement conjoncturel du groupe en Amérique du Nord, l'activité commerciale y fut exceptionnelle avec un niveau de prises de commande s'élevant à 10 Mds$ durant le trimestre pour l'ensemble des activités, souligne l'analyste, à l''achat' sur le titre.