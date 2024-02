Plastic Omnium présente ses technologies pour décarboner la mobilité au salon H2 & FC EXPO de Tokyo

(Boursier.com) — Du 28 février au 1er mars 2024, Plastic Omnium et sa coentreprise EKPO Fuel Cell Technologies seront présents au salon H2 & FC EXPO de Tokyo, dans le cadre de la "Smart Energy Week", un rendez-vous majeur dédié à l'hydrogène et aux piles à combustible. Le Groupe y présentera ses solutions d'électrification hydrogène et batterie pour décarboner la mobilité lourde et commerciale (camions, bus et utilitaires).

Retrouver Plastic Omnium sur son stand : W4-55, Tokyo BIG Sight, Japan.

À ne pas manquer :

- 28/02 à 10:30, West C - conférence "Décarboner la mobilité lourde grâce à l'électrification hydrogène et batterie", par Christian Maugy, expert hydrogène chez Plastic Omnium.

- 01/03 à 15h30, West C - conférence "Développement et industrialisation des modules de piles à combustible PEM", par Carole Brinati, Directrice Générale d'EKPO Fuel Cell Technologies.