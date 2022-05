Plastic Omnium présente sa stratégie de croissance et de transformation à long terme

(Boursier.com) — Plastic Omnium présente un plan stratégique pour saisir pleinement les opportunités d'un marché de la mobilité en profonde mutation fondé sur deux piliers :

-Le renforcement de son leadership

*sur son portefeuille de produits existant par l'augmentation du contenu et de la valeur par véhicule

*en capitalisant sur la complémentarité de ses activités permettant le développement d'une nouvelle offre unique intégrée de systèmes extérieurs

-Une diversification ciblée s'inscrivant pleinement dans les grandes évolutions du marché sur des métiers à fort potentiel de synergies avec les activités existantes :

*Eclairage,

*Systèmes de batteries et électronique de puissance,

*Software,

*ADAS

Une stratégie exprimée et incarnée dans la nouvelle raison d'être du Groupe "Driving a New Generation of Mobility"

Une ambition de chiffre d'affaires économique à horizon 2030 supérieur à 15 milliards d'euros, dont 40% en provenance des nouvelles activités et l'engagement d'atteindre la neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 d'ici 2025, et sur le scope 3 en 2050.

"Dans le contexte de l'accélération des mutations sociétales, technologiques et des usages de la mobilité, Plastic Omnium présente une stratégie de croissance ambitieuse adossée à ses métiers et portée par l'élargissement de son offre à l'éclairage et à l'électrification et créatrice de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes. Fort de sa dimension nouvelle portée par un comité de direction renforcé et la qualité de ses équipes, Plastic Omnium a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires économique de plus de 15 milliards d'euros en 2030 " déclare Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium.

Organisé autour de 5 activités avec la création future de la nouvelle activité Lighting, Plastic Omnium devrait atteindre un chiffre d'affaires économique de 9 milliards d'euros (proforma 2021).

Ambition à moyen terme

En lien avec sa stratégie de transformation, Plastic Omnium a l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires économique d'environ 11 milliards d'euros en 2025 et supérieur à 15 milliards d'euros à l'horizon 2030.

Parallèlement, la politique d'allocation du capital doit permettre à Plastic Omnium d'atteindre, sur la période 2022-2030, un objectif moyen annuel de génération de cash de 3 à 4% du chiffre d'affaires économique ainsi qu'un objectif de CAPEX annuel de 5% du chiffre d'affaires économique et un objectif de ratio moyen de levier de dette nette sur EBITDA limité à 2.

Calendrier

25 juillet 2022 : Résultats du 1er semestre 2022.