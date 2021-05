Plastic Omnium : premier contrat de production en série de piles à combustibles pour EKPO Fuel Cell Technologies

Plastic Omnium : premier contrat de production en série de piles à combustibles pour EKPO Fuel Cell Technologies









(Boursier.com) — EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO), co-entreprise associant ElringKlinger (60%) et Plastic Omnium (40%), vient de signer avec la société de mobilité AE Driven Solutions GmbH (AEDS), basée à Aix-la-Chapelle, un contrat pluriannuel exclusif de piles à combustibles de type NM5-evo, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d'euros.

"Parfaitement adapté aux besoins de performance, de durabilité et de stabilité d'AEDS, la pile à combustible d'EKPO assure une intégration système idéale et offre une solution de propulsion respectueuse de l'environnement dans l'espace urbain. Le lancement de la production en série est programmé pour le premier semestre 2022" commente le groupe.

Dernier-né des modules stacks d'EKPO, le NM5-evo convainc par sa densité de puissance élevée allant jusqu'à 4,6 kW/l dans le bloc de cellules et répond aux attentes les plus exigeantes en matière de conception durable et compacte. Le NM5-evo se distingue en outre par son excellent rapport poids/puissance, pouvant atteindre jusqu'à 76 kW en fonctionnement sous pression. Particulièrement adapté à la montée en capacité et à la modularisation, le système EKPO garantit pour le client une gestion flexible et efficace de ses applications.