Plastic Omnium : Olivier Dabi nommé Directeur Financier à compter du 1er février

(Boursier.com) — Olivier Dabi est nommé Directeur Financier à compter du 1er février 2024 et rejoint le Comité de Direction de Plastic Omnium. Il succède à Kathleen Wantz-O'Rourke qui quitte le Groupe pour de nouveaux projets professionnels. Sous la direction de Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium, il aura pour missions prioritaires d'accompagner la transformation du Groupe et piloter sa performance financière. Les relations avec les investisseurs et la communication financière, dirigées par Stéphanie Laval, seront quant à elles désormais rattachées au Directeur Général de Plastic Omnium.

Olivier Dabi a effectué l'ensemble de sa carrière dans l'audit interne et la finance en France, aux États-Unis et au Japon, chez PWC puis chez Valeo, avant de rejoindre Plastic Omnium en 2014 en tant que Directeur du Contrôle Financier du Groupe. En 2020, il est nommé Directeur Financier et des Systèmes d'Information de la division Intelligent Exterior Systems. Olivier Dabi est diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris (ESCP), expert-comptable en France et aux États-Unis et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.

Kathleen Wantz-O'Rourke avait rejoint Plastic Omnium en juin2021 en tant que Directrice Financière et des Systèmes d'Information, et membre du Comité de Direction.