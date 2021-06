Plastic Omnium : nouvelle usine chinoise

(Boursier.com) — Plastic Omnium a annoncé la construction d'une nouvelle usine à LinGang, dans la région de Shanghai, par YFPO, sa co-entreprise avec Yanfeng qui occupe la place de numéro un des systèmes extérieurs de carrosserie en Chine. Premier marché automobile mondial, la Chine est stratégique pour le groupe, qui y est déjà présent avec 32 sites de production, 2 centres de R&D et un bureau à Shanghai. Plastic Omnium y a réalisé 11% de son chiffre d'affaires économique en 2020, soit 847 millions d'euros. La première pierre de l'usine de LinGang a été posée fin mai, en présence de 70 invités dont des clients et des représentants du gouvernement. La production de pare-chocs démarrera en 2022 avec une capacité de plus d'un million de pièces par an, indique le groupe.