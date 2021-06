Plastic Omnium : nominations au Comité de Direction

Plastic Omnium : nominations au Comité de Direction









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plastic Omnium annonce la nomination de deux nouveaux membres au sein de son Comité de Direction :

- Kathleen Wantz-O'Rourke rejoint le Comité de Direction le 1er juin en tant que Directrice Financière et des Systèmes d'information. De nationalités francoaustralienne, Kathleen Wantz-O'Rourke était jusqu'ici Directrice Executive Groupe Finance et Juridique de Keolis. Diplômée de Paris-Dauphine, de la Duke University (Advanced Management Program, USA) et titulaire d'un Master II de l'Institut de Haute Finance de Paris, Kathleen Wantz-O'Rourke a débuté sa carrière chez Siemens en 1984. Elle y a exercé différentes fonctions, notamment en finance et business administration en Allemagne, en Australie, en France et Belgique/Luxembourg. En 2008, elle est nommée Directrice Générale Finance et Busines Administration de Siemens France et CFO Europe Sud-Ouest pour la division Energy. Elle rejoint ENGIE en 2012, au poste de Directrice Plan d'Action et Performance Groupe, puis le groupe Akka-Technologies, en 2016, en tant que Directrice Générale adjointe Opérations & Performances.

- Alexandre Corjon a rejoint également le Comité de Direction le 1er juin en tant que Directeur de l'Innovation du Groupe. Diplômé de l'Isae Poitiers, titulaire d'un doctorat de SupAero, Alexandre a acquis une longue expérience dans l'industrie aéronautique et spatiale, notamment chez Airbus, avant de rejoindre le secteur automobile. Il y a créé et piloté la division Électrique Électronique et Systèmes de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi, partageant son temps entre la France et le Japon de 2014 à 2020. Dans ce cadre, il a développé la roadmap Groupe du véhicule connecté et autonome, créant en parallèle l'Alliance Software Center et Renault Software Lab. Enfin, avant de rejoindre Plastic Omnium, il a été Associé Digital Opérations chez PwC. En tant que Directeur de l'Innovation, Alexandre Corjon a pour mission de piloter la stratégie d'innovation du Groupe, et d'accélérer son leadership dans la mobilité durable et connectée, au service d'un socle de clients diversifié.