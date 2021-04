Plastic Omnium : niveau d'activité solide au 1er trimestre 2021 à à 2,157 MdsE

Plastic Omnium : niveau d'activité solide au 1er trimestre 2021 à à 2,157 MdsE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'est s'établi au 1er trimestre de l'année à 2.157 millions d'euros, en croissance de 4,8% à changes constants, tiré par l'activité de Plastic Omnium Modules, en hausse de 12,5% à changes constants. Les co-entreprises (essentiellement les activités de production de pièces extérieures de carrosserie en Chine (YFPO) et d'assemblage de modules en Corée du Sud (SHB)) sont en hausse de 65,4% à changes constants au 1er trimestre de l'année.

Le chiffre d'affaire consolidé de Plastic Omnium, hors co-entreprises, s'élève au 1er trimestre 2021 à 1.985 millions d'euros, en croissance de 1,5% à changes constants par rapport au 1er trimestre 2020.

En Chine, le chiffre d'affaires de Plastic Omnium s'élève à 209 millions d'euros, en hausse de 79,2% à changes constants. Sur l'ensemble de l'année et dès le 2nd trimestre, la surperformance sera soutenue par les gains de parts de marché de Plastic Omnium Industries et la montée en puissance de l'activité modules en Chine avec 3 nouveaux sites lancés pour les plateformes électriques de Tesla et Volkswagen ainsi que celle de Daimler.

En Asie hors Chine, Plastic Omnium affiche un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, en hausse de 25% à changes constants. La surperformance de 21,9 points est tirée par une forte activité pour Hyundai en Corée du Sud et pour Proton en Malaisie.

Flexibilisation et réduction des coûts renforcées. Poursuite du programme de transformation

Depuis le début de l'année 2021, Plastic Omnium gère ses opérations sur la base d'une décote de 5% des volumes attendus pour la production automobile mondiale, soit 77 millions de véhicules. Les mesures de flexibilisation mises en place ont été renforcées pour absorber les conséquences des arrêts de chaine ou des réductions de production de nombreux constructeurs automobiles, liées aux ruptures d'approvisionnement, notamment de semi-conducteurs.

Plastic Omnium, indirectement affecté, gère quotidiennement et dans ses 135 usines, la situation industrielle et logistique.

Le Groupe a également, comme prévu, procédé à la fermeture de son site de fabrication de systèmes à carburant d'Eisenach (Allemagne), qui contribue aux 20 millions d'euros d'économies attendues des réorganisations en 2021. Ces mesures de réorganisation seront poursuivies.

Par ailleurs, le plan de transformation OMEGA, destiné à améliorer le fonctionnement de l'organisation du Groupe, son efficience industrielle et son agilité, par la simplification des processus, la transversalisation et la digitalisation, se déploie dans deux premiers domaines : les achats indirects et les frais de développement. A ce jour, 1.800 initiatives ont été formalisées et sont en cours d'étude et/ou de mise en oeuvre. Elles se traduiront comme annoncé par 200 millions d'euros de réduction des coûts d'ici fin 2022 (dont 100 millions d'euros à fin 2021). Le Groupe lance également le plan de transformation et d'optimisation de ses fonctions support.

Mobilité hydrogène : lancement de la coentreprise EKPO Fuel Cell Technologies

Le 1er mars 2021, Plastic Omnium et ElringKlinger ont lancé leur coentreprise EKPO Fuel Cell Technologies, qui se positionne en leader de la pile à combustible pour une large gamme d'applications (véhicules commerciaux, bus, véhicules particuliers, trains et bateaux...). Plastic Omnium a également acquis ElringKlinger Fuelcell Systems Austria GmbH (EKAT), filiale autrichienne d'ElringKlinger spécialisée dans les systèmes à hydrogène intégrés.

Conformément à sa stratégie, Plastic Omnium propose ainsi une offre globale comprenant le stockage d'hydrogène, la pile à combustible et le système à hydrogène intégré, qui lui permet aujourd'hui de répondre, avec ses capacités industrielles disponibles, à la multiplication des appels d'offres dans le domaine de la mobilité hydrogène et de confirmer ses ambitions d'un chiffre d'affaires de 3 milliards en 2030.

Avancées dans la politique de développement durable

Progressant dans l'élaboration de sa feuille de route de neutralité carbone qui sera détaillée au 2nd semestre, Plastic Omnium a signé, au cours du 1er trimestre 2021, des accords avec deux partenaires externes spécialisés dans la transition énergétique et s'est déjà engagé avec eux à :

- auditer toutes les installations du Groupe pour identifier les sources d'efficacité énergétique et les investissements associés (scopes 1 et 2) ; - analyser le potentiel de conversion du sourcing énergétique du Groupe vers les énergies renouvelables et bâtir le plan d'action associé (scopes 1 et 2) ; - construire un plan d'action pour s'engager auprès des fournisseurs et transporteurs afin de réduire leur empreinte carbone (scope 3 amont) ; - quantifier et faire croître l'impact positif du portefeuille de produits innovants du Groupe pour ses clients et les utilisateurs finaux (scope 3 aval). En parallèle, Plastic Omnium accélère son plan de production d'énergie renouvelable dans ses installations. En plus des 4 sites équipés en 2020, des accords pour équiper 10 sites supplémentaires ont été conclus depuis le début de l'année.

Perspectives 2021

La production automobile continue d'être marquée par une forte volatilité et une régionalisation croissante. Les tensions sur la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et en matières premières persistent dans toutes les zones géographiques. De plus, la situation économique et sanitaire, notamment en Europe, ralentit le rebond. Sur la base des hypothèses retenues par Plastic Omnium pour la production automobile mondiale en 2021, soit 77 millions de véhicules, et grâce aux programmes de flexibilisation et de réduction des coûts en place, le groupe confirme pour l'année 2021 : - Un fort rebond de son chiffre d'affaires - Une marge opérationnelle à 6% du chiffre d'affaires, comparable à celle de 2019 - Une génération de free cash-flow de plus de 220 millions d'euros, supérieure à celle de 2019

Les résultats du 1er semestre 2021, publiés le 21 juillet 2021, s'inscriront dans cette trajectoire.