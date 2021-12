Plastic Omnium New Energies renforce son organisation dédiée à la mobilité hydrogène

(Boursier.com) — Plastic Omnium New Energies, nouvelle division du Groupe spécialisée dans la mobilité hydrogène au service de tous les secteurs de mobilité, poursuit sa montée en puissance, forte de ses premiers succès commerciaux. La division compte aujourd'hui 300 personnes, dont plus de 200 ingénieurs et chercheurs pour accompagner ses ambitions fortes de croissance et atteindre son objectif de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030.

Depuis 2015, la division a investi environ 300 millions d'euros pour disposer aujourd'hui des compétences, du portefeuille produits et des capacités de production à même de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène.

L'organisation de la division New Energies comprend :

- Des Centres internationaux de 'R&D', situés en Europe et en Chine, et focalisés sur ses 3 lignes de produits (stockage d'hydrogène, piles à combustibles, et systèmes intégrés)

- Une capacité de production de réservoirs à hydrogène de 10.000 pièces/an disponible à Herentals en Belgique pour les poids lourds, les bus, et les trains

- Une première ligne de production de réservoirs d'une capacité de 60.000 pièces/an opérationnelle en 2023 en Corée, sur le site Plastic Omnium de Gyeongju, qui produira les réservoirs de la Hyundai STARIA

- Une première ligne de production de réservoirs envisagée aux Etats-Unis en 2023

- Une capacité de production de piles à combustible de 10.000 pièces/an sur le site de Dettingen (Allemagne) grâce à la JV avec ElringKlinger, EKPO

- Une ligne d'assemblage de systèmes hydrogènes intégrés, d'une capacité de plus 1.000 systèmes/an, sur le site Plastic Omnium de Wels en Autriche, opérationnelle fin 2022.

L'intégration de nouveaux profils afin d'enrichir l'expertise de l'écosystème hydrogène se poursuit avec l'accueil de deux dirigeants, sous la responsabilité de Marc Perraudin, Directeur Général de la division New Energies :

Laurent Carme a rejoint Plastic Omnium le 22 novembre en tant que Directeur des Opérations de New Energies. Il était jusqu'à présent Directeur Général de McPhy Energy, société partenaire de Plastic Omnium dans les équipements de production et de distribution de l'hydrogène.

Ken Wang est nommé Directeur Général Asie de New Energies à compter du 1er décembre 2021. Il était précédemment Vice Président Chine, et Directeur Général de la zone Chinesud pour Air Products and Chemical Inc., société spécialisée dans les gaz industriels et l'énergie propre.

"La création d'une division hydrogène dotée d'équipes, de capacités industrielles et commerciales dédiées marque une nouvelle étape de la stratégie du Groupe, illustrant sa volonté d'accélérer son développement à l'international après ses récents succès commerciaux, notamment avec Hyundai et Alstom. Plastic Omnium continuera par ailleurs à initier des partenariats stratégiques comme ceux signés récemment avec AVL et McPhy afin de renforcer son leadership technologique." conclut Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium.