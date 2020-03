Plastic Omnium mobilisé face au COVID-19

(Boursier.com) — Face à la pandémie de Covid-19, Plastic Omnium met en oeuvre toutes les mesures permettant de protéger les 32.000 salariés du Groupe, d'assurer la continuité de ses activités en étroit lien avec ses clients et de préserver la solidité de sa structure financière. La première priorité du Groupe est la santé de ses salariés.

Dans l'ensemble de ses sites, au niveau mondial, Plastic Omnium a mis en place des mesures systématiques pour éviter les contacts entre les collaborateurs et réduire le risque de contamination :

- Le télétravail est effectif à 100% pour les postes le permettant ; - La température est contrôlée électroniquement à chaque entrée sur site ;

- La production est aménagée de telle sorte que les collaborateurs ne se croisent pas au changement d'équipe ;

- Les postes de travail et les zones communes sont désinfectées à chaque changement d'équipe ;

- Le nombre de collaborateurs est limité dans les zones communes (cantine, salle de pause) avec respect d'une distance d'un mètre ;

- Tous les voyages sont interdits, ainsi que tous les visiteurs externes sur les sites.

Dans le strict respect des dispositions prises par les autorités de chaque pays où le Groupe est implanté et en fonction des arrêts de chaîne des constructeurs automobiles, Plastic Omnium est contraint de fermer des centres de production :

- Ces fermetures ont commencé par toucher l'ensemble des usines chinoises, début février 2020. Ces usines ont récemment toutes repris leur production, y compris celles situées dans la province de Hubei (Wuhan). Le taux d'utilisation de ces usines progresse : d'environ 20% au redémarrage, il est aujourd'hui autour de 50% et devrait continuer à progresser dans les semaines à venir.

- Depuis mi-mars, les usines européennes du Groupe sont progressivement mises à l'arrêt, en fonction des annonces de fermetures des constructeurs automobiles. Ces arrêts ont concerné d'abord la France et l'Espagne et s'étendent progressivement à l'ensemble des sites européens, qui seront fermés d'ici le milieu de cette semaine, pour des durées minimales annoncées actuellement par les constructeurs de 15 jours à un mois.

- Les usines nord et sud-américaines, également impactées par les fermetures de leurs clients, cesseront leur activité dans les prochains jours.

L'évolution de la situation est managée quotidiennement, site par site. Agile et efficient, le groupe Plastic Omnium pilote les actions nécessaires pour s'adapter avec le maximum de flexibilité :

- Les mesures de chômage partiel sont mises en place dans les usines européennes et américaines ;

- Elles vont également s'appliquer dans tous les centres de 'R&D' et centres administratifs du Groupe, hors de Chine ;

- Les dirigeants du groupe, plus que jamais mobilisés pour gérer la situation, vont contribuer à l'effort du Groupe par des rémunérations revues à la baisse pendant le temps d'arrêt de l'activité. Ils ne bénéficieront pas de mesure de chômage partiel. Anticipant, avant pandémie de Covid-19, une baisse de la production automobile déjà significative, le Groupe a mis en place, depuis plusieurs mois, une organisation extrêmement efficace pour réduire ses coûts, contrôler ses investissements, optimiser son besoin en fonds de roulement et préserver sa génération de trésorerie.

Cette organisation permet actuellement d'agir très rapidement pour renforcer l'ensemble de ces mesures :

- Tous les engagements de dépenses non essentielles sont supprimés et l'application de cette mesure strictement contrôlée ;

- Les plans de réduction de coûts font l'objet d'un reporting quotidien ;

- La trésorerie est également suivie quotidiennement, grâce au cash-pooling mondial en place dans le groupe ;

- Dans ce cadre, en groupe responsable, Plastic Omnium respecte scrupuleusement tous ses engagements auprès de ses fournisseurs. L'engagement des équipes est total. Les mesures mises en place sont rapides et efficaces. La structure financière du Groupe est très solide.

Plastic Omnium a réalisé des tests de sensibilité sur sa trésorerie dans l'éventualité d'une pandémie qui se prolongerait. Ces simulations confirment que l'ensemble des mesures prises et la trésorerie importante mobilisable à court terme permettent de faire face à l'arrêt total de production, au niveau mondial, au moins jusqu'à la fin du 1er semestre, tout en honorant toutes les échéances de règlements.

Par ailleurs, le Groupe fera un point sur sa situation lors de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre, le 21 avril 2020, lorsqu'il aura plus de visibilité sur l'évolution du marché automobile mondial. Confiant dans sa capacité à affronter cette crise majeure et conscient de ses responsabilités envers l'ensemble de ses parties prenantes, Plastic Omnium travaille d'ores et déjà aux dispositions sanitaires et de protection de ses salariés nécessaires pour pouvoir redémarrer l'activité de ses sites dès que cela sera possible, tout en assurant une sécurité maximale à chacun.