Plastic Omnium : logiquement dans le rouge après l'avertissement

(Boursier.com) — A contre-courant, Plastic Omnium retombe de 2,1% à 23 euros en ce début de semaine. Il faut dire qu'après Faurecia, l'équipementier a également revu à la baisse ses objectifs annuels en raison de la pénurie de semi-conducteurs qui affecte la production automobile mondiale.

Alors qu'une normalisation du marché était attendue au troisième trimestre par Plastic Omnium, l'intensification soudaine des arrêts de production des usines à travers le monde au cours des dernières semaines, amplifiée avec la récente publication de IHS Markit (production mondiale en hausse de 1,6% vs +8,5%), ont conduit le groupe à aligner son hypothèse annuelle sur une production automobile mondiale pour 2021 entre 71 et 73 millions de véhicules, contre 77 millions précédemment. Dans ce contexte, la société vise désormais un chiffre d'affaires en croissance contre en fort rebond précédemment tandis que la marge opérationnelle devrait être comprise entre 4 et 5%, contre au moins 6% précédemment. Enfin, le cash-flow libre est attendu d'au moins 220 ME contre significativement supérieur à 220 ME précédemment.

Prenant acte de cette annonce, Invest Securities abaisse le curseur de 38 à 34 euros mais reste à 'acheter'. La sous performance relative du titre depuis début 2021 (-17,1 points en juillet, -28,8 pts à date) s'est creusée depuis la fin août avec des multiples qui sont, en dépit de BNA abaissés, nettement sous leurs moyennes 5 ans avec sur 2022-2023 un PE de 9,9x/6,9x pour une moyenne historique de 12,7x, souligne le broker.

Midcap Partners ajuste de son côté la mire de 36,4 à 25,6 euros ('achat') alors qu'Oddo BHF ramène sa cible de 34 à 30 euros. Cet avertissement ne devrait pas surprendre, selon l'analyste, car comme il l'indiquait après celui de Faurecia, devrait encore être suivi par ceux de nombreux autres équipementiers. Le broker estime désormais les objectifs de Plastic Omnium à l'épreuve de (raisonnables) éventuelles mauvaises surprises car se basant sur un T4 encore plus prudent qu'IHS et proche du T3 (en volumes et en volatilité) malgré l'amélioration de la situation constatée récemment en Malaisie. Ceci devrait, selon lui, permettre aux investisseurs de gagner en visibilité et ainsi mieux se projeter sur l'après-crise. En effet, cette crise reste par nature conjoncturelle et devrait être suivie par un rebond de la production encore plus fort en 2022/2023 (+10%e./an) et un rebond opérationnel et financier (EBIT en hausse de plus de 50% estimé en 2022, FCF en hausse de 35%) d'autant plus significatif que PO a accentué ses efforts de réduction de coûts et de flexibilisation au cours des derniers mois, détaille l'analyste.