Plastic Omnium : le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2.029 ME au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, Plastic Omnium a réussi, grâce à un carnet de commandes solide, à surperformer de 20 points la production automobile mondiale, en chute de -24,4% du fait notamment de la pandémie de Covid-19 (surperformance de 19,6 points sur le chiffre d'affaires économique et de 21,7 points sur le chiffre d'affaires consolidé).

Cette surperformance de la production automobile mondiale se manifeste dans les deux activités du Groupe, Plastic Omnium Industries et Plastic Omnium Modules, et en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Plastic Omnium démontre ainsi, une nouvelle fois, la robustesse de son positionnement produits et clients et celle de son réseau industriel mondial.

Le chiffre d'affaires économique de Compagnie Plastic Omnium SE s'établit au 1er trimestre 2020 à 2.137 millions d'euros, en baisse de -4,4% par rapport au 1er trimestre 2019 et de -4,8% à périmètre et change constants. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2.029 millions d'euros au 1er trimestre 2020, en baisse de -2,2% et de -2,7% à périmètre et change constants par rapport au 1er trimestre 2019.

Les activités de production Plastic Omnium Industries et d'assemblage Plastic Omnium Modules, en baisse respectivement de 5,1% et 3,9% à périmètre et change constants sur le trimestre, réalisent une surperformance de 19,3 points et de 20,5 points.

Une structure financière solide

Disposant d'une structure financière très solide, le Groupe : - respecte scrupuleusement tous ses engagements de paiements auprès de ses fournisseurs ; - ne demande pas le report de charges, ni de prêts garantis de l'Etat ; - remboursera comme prévu, en mai 2020, son échéance obligataire de 500 millions d'euros ; - versera, le 4 mai 2020, un dividende de 0,49EUR, réduit de 34%, soit un montant total de 72 millions d'euros, après approbation de l'Assemblée Générale du 23 avril 2020.

Il accentue les mesures de préservation de sa trésorerie, en gérant strictement son besoin en fonds de roulement et en réduisant d'au moins 30% ses investissements sur l'année (par rapport aux 512 millions d'euros de 2019) tout en renforçant sa stratégie d'innovation, notamment dans l'hydrogène. Il a également suspendu ses rachats d'actions.

Plastic Omnium dispose au 21 avril de 2,6 milliards d'euros de liquidités, dont 1,3 milliard d'euros de trésorerie disponible, 1,3 milliard de lignes de crédit confirmées et non tirées, d'une maturité moyenne de 5 ans.

Plastic Omnium a réalisé des tests de sensibilité sur sa trésorerie dans l'éventualité d'une pandémie qui se prolongerait sur une plus longue période. Ces simulations confirment que l'ensemble des mesures prises et la trésorerie importante permettent de faire face à l'arrêt total de la production, au niveau mondial, pendant de nombreux mois, tout en honorant toutes les échéances de règlements.

Perspectives

Plastic Omnium prévoit un recul de la production automobile mondiale de l'ordre de 35% au 1er semestre 2020, soit une perte de production d'environ 15 millions de véhicules.

Le Groupe poursuit ses plans de réduction de coûts et de préservation de ses liquidités sur une hypothèse de production automobile mondiale en baisse de l'ordre de 25% sur l'ensemble de l'année 2020, soit 65 millions de véhicules produits en 2020, contre 86 millions en 2019 (-21 millions de véhicules).

L'engagement des équipes est total. Les mesures mises en place sont rapides et efficaces. La structure financière est solide. Plastic Omnium est prêt à faire redémarrer ses activités.

Compte tenu de l'effet systémique de la pandémie de Covid-19, le Groupe présentera de nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020 dès que la visibilité sera suffisante sur le calendrier de reprise des chaînes de production de ses 93 clients automobiles dans le monde.

Calendrier

23 avril : Assemblée Générale des Actionnaires à huis-clos à 17h

29 avril : Détachement du coupon

4 mai : Mise en paiement du dividende de 0,49 euro

23 juillet : Résultats du 1er semestre 2020