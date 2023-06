Plastic Omnium : Lancement de la coentreprise PO-Rein en Chine

(Boursier.com) — La nouvelle coentreprise 50/50 entre Plastic Omnium et Rein Hytech, filiale de Shenergy Group, est désormais opérationnelle, sous le nom de PO-Rein. La coentreprise a pour ambition de produire et commercialiser des systèmes de stockage d'hydrogène haute pression destinés au marché chinois des véhicules commerciaux.

Annoncée le 11 janvier 2023, la création de la coentreprise prévoit la mise en place de capacités de production à Shanghai (district de Jiading) pour répondre à la croissance du marché chinois : une ligne pilote de réservoirs hydrogène haute pression de type IV sera opérationnelle dans le courant de l'année 2025 et une nouvelle méga-usine d'une capacité annuelle de 60.000 réservoirs hydrogène haute pression devrait être opérationnelle à partir de 2026.

PO-Rein est consolidée dans les comptes de Plastic Omnium.