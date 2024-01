Plastic Omnium lance la construction de sa méga-usine hydrogène en Chine

(Boursier.com) — Plastic Omnium, à travers sa coentreprise PO-Rein, lance la construction de sa 'méga-usine' de réservoirs hydrogène haute pression à Jiading, Shanghai. Prévue pour être opérationnelle en 2026, cette nouvelle usine produira chaque année jusqu'à 60.000 réservoirs hydrogène et systèmes de stockage d'hydrogène à haute pression, à destination du marché chinois des véhicules utilitaires.

Cette future méga-usine de 28.000 mètres carrés sera située dans le Jiading Hydrogen Park, l'un des principaux pôles de développement de l'hydrogène du pays. Elle vient renforcer les capacités de production de Plastic Omnium à Shanghai où le groupe possède déjà une première usine de production de réservoirs à hydrogène, opérationnelle depuis 2024.

La coentreprise PO-Rein permet aux deux partenaires de bénéficier du leadership technologique de Plastic Omnium dans le domaine du stockage de l'hydrogène à haute pression et de l'empreinte industrielle de Rein dans la production de systèmes de transport et de stockage hydrogène dédiés au

marché chinois.

Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium, déclare : "Cette nouvelle usine concrétise les ambitions de notre coentreprise PO-Rein sur le marché chinois de la mobilité hydrogène. Nous nous dotons des capacités de production nécessaires pour saisir toutes les opportunités et devenir l'un des grands gagnants de la transformation de la mobilité dans le pays. Dans le même temps, nous accélérons le développement de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène et contribuons à la feuille de route de la Chine en matière de neutralité carbone ".

Ni Bin, Président de Shenergy Group : "Nous savons que PO-Rein saura saisir toutes les opportunités et qu'elle poursuivra activement la construction de l'usine afin que les produits de stockage d'hydrogène avancés soient mis sur le marché dès que possible. Cela donnera un nouvel élan au développement de l'entreprise tout en apportant une nouvelle contribution à la croissance de l'industrie de l'hydrogène. PO-Rein soutiendra le développement de Shanghai en tant que ville pilote pour l'énergie hydrogène et représentera un exemple de collaboration pour les relations commerciales et culturelles entre la Chine et la France".

Plastic Omnium étend son expertise, son portefeuille de produits et son empreinte industrielle pour atteindre un chiffre d'affaires dans l'hydrogène de 3 milliards d'euros d'ici 2030.