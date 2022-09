Plastic Omnium : la plus importante usine de réservoirs à hydrogène d'Europe

(Boursier.com) — Plastic Omnium a annoncé la construction à Compiègne de la plus importante usine de réservoirs à hydrogène en Europe. Élisabeth Borne, Première ministre, lors de sa visite du Centre de Recherche et Développement alpha-Alphatech de Plastic Omnium à Compiègne, a annoncé par ailleurs un financement public pour l'ensemble de la filière hydrogène française, dont 74 millions d'euros pour développer les activités hydrogène de Plastic Omnium. Le groupe fait aussi état des signatures de deux contrats majeurs avec Stellantis et HYVIA pour la fourniture de modules de réservoirs hydrogène haute pression qui équiperont des véhicules utilitaires.

Laurent Favre, le Directeur Général de Plastic Omnium, a salué cette décision du gouvernement de soutenir le développement de la filière hydrogène en France et a annoncé la construction à Compiègne d'une usine de fabrication de réservoirs à hydrogène qui sera la plus importante d'Europe. Ce futur site sera doté d'une capacité de production de 80 000 réservoirs par an et produira ses premiers réservoirs à d'ici 2025. La création de cette nouvelle usine et le développement de l'activité hydrogène en France devraient représenter à terme environ 200 emplois chez Plastic Omnium. En parallèle, le groupe poursuivra ses travaux de Recherche et Développement hydrogène dans le centre de recherche alpha-Alphatech. Laurent Favre a également annoncé deux contrats majeurs avec Stellantis et HYVIA (HYVIA étant également retenu dans le cadre du PIIEC) pour la conception et la production sur son futur site de Compiègne, de modules de réservoirs hydrogène 700 bars qui équiperont des véhicules utilitaires.

Plastic Omnium a investi plus de 300 millions d'euros depuis 2015 pour accroître son empreinte industrielle sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Le groupe veut investir 100 millions d'euros en moyenne chaque année pour atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions en 2025 et de 3 milliards en 2030 sur cette technologie.