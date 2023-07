Plastic Omnium : La Marge opérationnelle ressort à 210 ME, en progression de 16,9% au S1

(Boursier.com) — Plastic Omnium annonce une forte progression de son chiffre d'affaires économique de 34,7% à 5.815 millions d'euros, dont +20,2% en organique au S1. Plastic Omnium surperforme de +8,9 points la production automobile mondiale du semestre et ce dans toutes les régions, confortant le Groupe dans sa capacité à être supérieur au marché en 2023.

Le Chiffre d'affaires consolidé est de 5.293 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de +19,9% en organique par rapport au premier semestre 2022, liée à une forte croissance des métiers Industries et Modules dans un contexte de reprise accélérée de la production.

La Marge opérationnelle ressort à 210 millions d'euros, en progression de +16,9%, soit +30 millions d'euros, tirée par les activités historiques (+50 millions d'euros) et une gestion agile et dynamique des coûts dans un environnement d'inflation toujours élevée. Le groupe est confiant dans l'atteinte de son objectif annuel. Le Résultat net part du Groupe est solide à 100 millions d'euros, incluant la hausse des charges financières dans un contexte de hausse des taux et démontrant la capacité du Groupe à intégrer les nouvelles activités.

Les Investissements, à 205 millions d'euros, représentent 3,9% du chiffre d'affaires consolidé, soit un poids stable par rapport au premier semestre 2022. Les investissements additionnels du premier semestre 2023 ont porté sur les activités hydrogène et sur l'intégration des acquisitions.

Le groupe souligne la forte génération de cash-flow libre à 191 millions d'euros, en progression de +43,1%, confortant le groupe dans l'atteinte de son objectif annuel.

Le Carnet de commandes du semestre est amplement supérieur à une année de chiffre d'affaires, provenant de toutes les activités et régions du Groupe. Clean Energy Systems, en particulier, continue à engranger des commandes exceptionnelles. "Cette dynamique valide notre positionnement stratégique de leader sur un marché des véhicules thermiques qui se consolide" commente la direction.

PO-Rein, nouvelle filiale détenue à 50/50 avec Rein Hytech, elle-même filiale de Shenergy Group, est désormais en place avec pour objectif d'accélérer la production de systèmes de stockage d'hydrogène haute pression en Chine.

Le groupe confirme l'ensemble des objectifs de l'année.

Laurent Favre - Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SE a déclaré : "Nous sommes satisfaits de la performance opérationnelle et financière de Plastic Omnium au premier semestre 2023 grâce à une mobilisation forte de nos équipes. Notre marge opérationnelle est en forte progression, tirée par la croissance du chiffre d'affaires de nos activités historiques et la gestion agile de nos coûts dans un contexte d'inflation toujours élevée. Ce premier semestre est aussi marqué par la nette amélioration de la marge opérationnelle de l'activité éclairage, qui nous conforte dans notre capacité à atteindre notre ambition de rentabilité à moyen terme. Par ailleurs, le niveau particulièrement élevé des prises de commandes illustre l'accélération de Plastic Omnium aussi bien dans l'éclairage, l'hydrogène et l'électrification, que dans ses activités historiques. Ces prises de commandes participent fortement à la diversification géographique de nos activités en particulier aux Etats-Unis. Ce premier semestre démontre la pertinence de la stratégie de diversification du Groupe qui, en s'adaptant aux enjeux d'une mobilité durable, met en oeuvre ses relais de croissance à long terme. Dans un environnement qui reste incertain, les résultats du premier semestre nous placent en bonne position pour atteindre nos objectifs pour cette année."