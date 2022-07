Plastic Omnium : La marge opérationnelle au 1er semestre grimpe à 179 ME

(Boursier.com) — Nette hausse du chiffre d'affaires et forte génération de cash-flow libre

Plastic Omnium annonce une croissance du chiffre d'affaires économique de 4,3% au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021, malgré un marché en baisse de -1,2%, en ligne avec les prévisions de volumes de l'entreprise (volumes S1 2022 équivalents au S2 2021) et une performance supérieure de 1,6 point par rapport au marché à périmètre et changes constants (pcc) au 1er semestre 2022 par rapport au 2nd semestre 2021.

Le Chiffre d'affaires économique au 1er semestre 2022 est ainsi de 4.318 millions d'euros, en croissance de +6,6% à périmètre et changes constants par rapport au 2nd semestre 2021, soit une performance supérieure de 3,9 points par rapport au marché en croissance de 2,7 points.

La marge opérationnelle du 1er semestre 2022 est en forte hausse par rapport au 2nd semestre 2021 malgré une inflation croissante :

- Maintien de la flexibilisation de l'outil de production

- Amélioration de l'efficacité opérationnelle dans les usines, contribution du programme de transformation OMEGA

- Poursuite des discussions avec l'ensemble des acteurs de la filière automobile visant à limiter l'impact de l'inflation et des arrêts de production des clients liés aux crises successives

- Marge opérationnelle au 1er semestre 2022 à 179 millions d'euros, soit 4,6% du chiffre d'affaires consolidé (dont 5,6% pour Plastic Omnium Industries) vs. 6,2% au 1er semestre 2021 et 2,0% au 2nd semestre 2021.

Le Cash-flow libre est à 134 millions d'euros, soit 3,4% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs du Groupe

- Structure financière solide et liquidité renforcée à 2,8 milliards d'euros au 30 juin 2022 (vs. 2,7 milliards d'euros au 31 décembre 2021)

- Maîtrise des investissements et des coûts de 'R&D'

- Forte attention à la gestion des stocks malgré des perturbations sur la chaine logistique.

- Carnet de commande en forte croissance, notamment dans l'hydrogène

- Des acquisitions majeures au service d'une croissance durable

- Création d'une nouvelle division dans l'éclairage, signature de l'acquisition de Varroc Lighting Systems (VLS), finalisation de l'acquisition d'Automotive Lighting Systems (AMLS)

- Investissement dans Verkor et signature de l'acquisition d'ACTIA Power, étapes importantes dans la stratégie de développement du Groupe dans l'électrification.

Laurent Favre - Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SE a déclaré : "Au cours du premier semestre 2022, Plastic Omnium a su maintenir une performance opérationnelle remarquable avec une marge opérationnelle à 4,6% et une forte résilience dans un contexte de marché perturbé par la montée de l'inflation et les arrêts des chaines de production liée à une persistance de la pénurie de semi-conducteurs, à la guerre en Ukraine et à la situation sanitaire en Chine. C'est le résultat d'une formidable mobilisation des équipes, de l'optimisation constante de nos coûts et des négociations commerciales auprès des différents intervenants pour limiter l'impact de l'inflation. Ce premier semestre est également résolument tourné vers l'avenir avec le déploiement de la stratégie de Plastic Omnium via une série d'acquisitions structurantes notamment dans l'électrification et l'éclairage permettant ainsi de renforcer son leadership, de se diversifier en s'adaptant aux grandes évolutions du marché automobile et d'assurer la croissance du groupe à long terme. Dans ces conditions, le Groupe confirme l'ensemble de ses prévisions pour l'année 2022 : une surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros."