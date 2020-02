Plastic Omnium : l'EBITDA s'établit à 1.005 ME

Crédit photo © Plastic Omnium

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires économique du groupe Plastic Omnium ressort à 9.183 ME, en hausse de 11,4%, 1,1% à pcc, avec 6,9 pts de surperformance en 2019. Le Chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 8.494 ME, en hausse de +17,2%, +1,4% à pcc, avec 7,2 pts de surperformance.

L'EBITDA s'établit à 1.005 ME, soit 11,8% du chiffre d'affaires consolidé. La Marge opérationnelle est de 511 ME, 6% du chiffre d'affaires consolidé. Le Résultat net, part du Groupe est de 258 ME, soit 3% du chiffre d'affaires consolidé.

Une structure financière renforcée par une forte génération de trésorerie

Le Cash-flow libre est de 347 ME, après 512 ME d'investissements (6% du chiffre d'affaires) et la cession d'actifs immobiliers non-industriels pour 128,5 ME. La Dette nette s'inscrit à 739 ME, représentant 32% des capitaux propres et 0,7 fois l'EBITDA (511 ME avant application de la norme IFRS 16)

Le dividende proposé s'élève à 0,74 euro, représentant un taux de distribution de 42%

Perspectives 2020

Croissance : 5 points de surperformance par rapport à la production automobile mondiale ;

Progression du résultat opérationnel et de l'EBITDA en valeur avec un programme de réductions de coûts renforcé ; Génération d'au-moins 200 ME de cash-flow libre pour accélérer la dynamique d'innovation dédiée à une mobilité "propre et durable".

"En 2019, les résultats, les avancées technologiques et la politique de responsabilité sociétale ambitieuse ont donné à Plastic Omnium les moyens de poursuivre une stratégie de croissance durable et rentable, dans un environnement complexe. Grâce à un portefeuille de clients diversifié, 32.000 collaborateurs engagés, une feuille de route d'innovation claire et une structure financière solide, Plastic Omnium se positionne comme un leader de la mobilité propre et connectée, en intégrant toujours plus de valeur dans ses systèmes innovants" a commenté la direction.