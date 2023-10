Plastic Omnium : grosse sanction après le warning

(Boursier.com) — Plastic Omnium signe le gadin de ce début de journée avec un titre qui chute de près de 15% à 11,1 euros. L'équipementier automobile a lancé un avertissement sur ses résultats 2023 malgré le maintien de l'objectif d'un chiffre d'affaires économique 2023 en forte croissance sur un an et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale.

Dans un contexte marqué par une forte inflation, par des ralentissements de la production, principalement de véhicules électriques chez les constructeurs traditionnels, par des arrêts plus fréquents des chaînes d'assemblage, et par une intensification de la grève aux Etats-Unis, le Groupe vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 370 et 390 millions d'euros, contre plus de 400 ME espérés précédemment. L'objectif de cash-flow libre est abaissé entre 190 et 210 ME, contre plus de 260 ME visés auparavant.

" Nous pensons que la révision à la baisse de la guidance du Groupe ainsi que les commentaires mentionnant l'accélération du déclin de CES devraient faire pression sur le titre ", affirmait TP ICAP Midcap avant l'ouverture. L'analyste est à 'conserver' sur le titre avec un objectif de 19 euros.