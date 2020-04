Plastic Omnium grimpe après une bonne résistance au premier trimestre

Crédit photo © Plastic Omnium

(Boursier.com) — A contre-courant, Plastic Omnium s'adjuge 1,3% à 14,8 euros, les opérateurs saluant la bonne résistance de l'équipementier automobile au premier trimestre. Sur la période, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2,029 milliards d'euros, en baisse de 2,2% et de 2,7% à périmètre et change constants alors que la production automobile mondiale a chuté dans le même temps de 24,4% du fait de la pandémie de coronavirus.

Cette surperformance de Plastic Omnium est "très rassurante", pointe Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo BHF. "Même si le deuxième trimestre devrait être plus difficile, la surperformance du premier trimestre est très impressionnante et devrait être plus que suffisante pour plaire aux investisseurs".

@PlasticOmnium fait face à la crise du @COVID19 et accentue les mesures de préservation de sa trésorerie, en réduisant d'au moins 30% ses investissements sur l'année tout en renforçant sa stratégie d'innovation, notamment dans l'hydrogène.https://t.co/ea38biZUOE pic.twitter.com/yxuRAi774T

— Plastic Omnium (@PlasticOmnium), via Twitter

"Se basant sur son expérience de redémarrage de ses 29 usines chinoises, Plastic Omnium prévoit, en Europe et en Amérique du Nord, une reprise progressive de son outil industriel entre début mai et fin juin avec des taux d'utilisation qui resteront modérés dans les premiers mois. D'ores et déjà, le groupe prévoit un chiffre d'affaires en forte décroissance au deuxième trimestre dans un marché automobile en chute de 45%", souligne le groupe. Plastic Omnium prévoit globalement un recul de la production automobile mondiale de l'ordre de 35% au 1er semestre 2020, soit une perte de production d'environ 15 millions de véhicules.

Compte tenu de l'effet systémique de la pandémie de Covid-19, le Groupe présentera de nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020 dès que la visibilité sera suffisante sur le calendrier de reprise des chaînes de production de ses 93 clients automobiles dans le monde.