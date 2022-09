Plastic Omnium fournira l'ensemble de son offre hydrogène à Safra

(Boursier.com) — Plastic Omnium fournira à Safra les réservoirs hydrogène haute pression de type IV2 qui équiperont la nouvelle flotte de bus hydrogène Hycity destinée aux collectivités. Ces bus, dotés des toutes dernières innovations technologiques en matière d'hydrogène, seront chacun équipés de six réservoirs garantissant a minima 350 kilomètres d'autonomie.

En parallèle, Safra a enregistré, auprès de la région Occitanie, la plus importante commande de rétrofit d'autocars d'Europe, se positionnant ainsi comme précurseur en concevant le premier kit rétrofit pour autocars : le H2-pack. Dans ce cadre, Safra a conclu un partenariat industriel de long terme avec Plastic Omnium, qui, outre les réservoirs hydrogène, fournira les systèmes de pile à combustible, le coeur de la motorisation hydrogène.

Plastic Omnium pourra s'appuyer sur ses capacités de production en place et accompagnera également Safra dans la mise sur le marché de ses produits en déployant l'assistance technique nécessaire au suivi et à la maintenance après-vente.

"Ce partenariat avec Safra est une étape importante dans notre stratégie de croissance et témoigne de l'excellent positionnement de Plastic Omnium, qui propose une offre complète, industrialisée et compétitive pour la mobilité hydrogène", souligne Marc Perraudin, Directeur-Général de la Division Plastic Omnium New Energies.