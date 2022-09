Plastic Omnium fournira des réservoirs à hydrogène à Ford

(Boursier.com) — Plastic Omnium va développer et produire pour Ford d'ici fin 2023 des réservoirs hydrogène haute pression 700 bars de type IV pour équiper ses prototypes de camions de taille moyenne zéro-émission et générer ainsi des données en situation réelle.

La plateforme de camion électrique à pile à combustible F550 de Ford sera déclinée pour plusieurs types d'usages tels que des nacelles élévatrices pour la maintenance des lignes électriques et de télécommunication. Ces utilitaires, qui doivent supporter une capacité de charge élevée et, dans certains cas, fonctionner en permanence, représentent un véritable défi à décarboner.

Un véhicule à pile à combustible, équipé d'un système hydrogène 700 bars à capacités de recharge rapide, est une solution neutre en émission qui répond aux contraintes élevées du segment des camions utilitaires.

Plastic Omnium assurera le développement et la production des réservoirs hydrogène haute pression aux États-Unis dans son usine d'Adrian, Michigan, sur une nouvelle ligne qui bénéficiera de l'expertise éprouvée de Plastic Omnium en matière de fabrication de systèmes à carburant.

"Le financement du programme SuperTruck 3 du Département de l'Énergie Américain vise à accélérer le développement des infrastructures pour véhicules électriques et à dynamiser les marchés de la mobilité hydrogène zéro-émission. Le savoir faire de Plastic Omnium dans ce domaine, qui s'appuie sur un partenariat solide avec Ford en Amérique du Nord, nous offre une opportunité unique de soutenir ce projet et atteste de notre capacité à accompagner la croissance du marché", déclare John Dunn, Président Directeur-Général de Plastic Omnium New Energies Amériques.