Plastic Omnium finalise l'acquisition des systèmes d'éclairage automobile de Varroc

(Boursier.com) — Plastic Omnium a finalisé avec Varroc Engineering Limited l'acquisition de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS) pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros, revue à la baisse de 80 millions d'euros pour tenir compte d'un environnement de marché dégradé, lié à l'inflation et aux perturbations de la chaîne logistique. VLS sera consolidé dans les comptes de Plastic Omnium à compter du 7 Octobre 2022.

Varroc Lighting Systems (VLS), fournisseur de premier rang de systèmes d'éclairage automobile avec un chiffre d'affaires d'environ 0,8 milliard d'euros en 2021 s'intégrera dans la nouvelle activité Lighting du Groupe avec les activités d'AMLS. Cette nouvelle division représente environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pro forma en 2021, 7.000 employés et 11 usines à travers le monde.

Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'éclairage grâce à la combinaison de VLS et d'AMLS, Plastic Omnium est désormais en mesure de proposer une offre différenciante de solutions connectées pour répondre à la demande croissante des constructeurs pour des systèmes extérieurs intégrés et ainsi augmenter le contenu et la valeur par véhicule.

Le Groupe a identifié, pour VLS, les leviers de développement et de retour à une rentabilité en ligne avec les standards du Groupe dans un horizon de 24 à 36 mois. L'objectif de cette nouvelle activité Lighting est d'atteindre un chiffre d'affaires économique supérieur à 1,5 milliard d'euros d'ici 2027.