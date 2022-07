Plastic Omnium finalise l'acquisition de l'activité d'éclairage automobile du groupe Osram

(Boursier.com) — Plastic Omnium a confirmé la finalisation de l'acquisition de 100% d'AMLS (Automotive Lighting Systems), activité d'éclairage automobile du groupe allemand Osram. Le montant de la transaction, intégralement acquitté sur fonds propres, est de 65 millions d'euros. AMLS sera consolidé dans les comptes de Plastic Omnium à compter du 1er juillet 2022. AMLS a réalisé un chiffre d'affaires de 148 millions en 2021 et emploie 770 personnes, dont 120 dans la recherche et développement, réparties sur cinq sites, en Europe, aux États-Unis et en Chine.

AMLS fournit un portefeuille de produits de haute technologie : éclairage avant et intérieur, solutions de projection avancées, éclairage de carrosserie. Avec cette première acquisition, Plastic Omnium déploie sa stratégie de développement sur le marché en croissance de l'éclairage et crée une division Lighting qui accueillera également l'activité de Varroc Lighting Systems dont l'acquisition, annoncée le 29 avril dernier, pourrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 20221.

De cette manière, Plastic Omnium annonce qu'il sera présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'éclairage avec une large gamme de produits, des composants jusqu'aux phares complets.

Comme annoncé lors du Capital Markets Day en mai dernier, l'activité Plastic Omnium Lighting représentera 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires économique pro-forma en 2021, 11 usines à travers le monde et 7000 employés. L'objectif de cette future activité est d'atteindre 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires économique d'ici 2027. La division nouvellement créée sera dirigée par Pierre-Henri Desportes, nommé Directeur Général de Plastic Omnium Lighting. Celui-ci a rejoint Plastic Omnium en 2017 en tant que directeur industriel de la division Intelligent Exterior Systems avant de diriger l'activité Europe de la division. Il rapportera à Laurent Favre, Directeur Général du Groupe, et sera membre du Comité de Direction.