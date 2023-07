Plastic Omnium : fin de série

(Boursier.com) — Plastic Omnium, qui restait sur une série haussière de cinq séances, retombe de 3,1% à 18,5 euros ce mardi. TP ICAP Midcap a dégradé la valeur à 'conserver' avec une cible ajustée de 20 à 21 euros faute de potentiel d'appréciation suffisant. Malgré une solide publication qui permet au groupe de prendre de l'avance sur ses perspectives 2023, le broker affirme qu'il lui est difficile de relever ses attentes considérant que : l'objectif de marge opérationnelle est maintenue à 400 ME pour 2023 malgré le redressement du Lightings. Un relèvement impliquerait de se positionner favorablement sur les volumes de production, or les indicateurs pour la fin de 2023 suggèrent un ralentissement, et 2024 sera au minima affecté par une chute des volumes en Lightings ; POM maintient aussi ses objectifs de FCF pour 2023 alors que les FCF du S1 a ont été portés par +50 ME de cessions d'immobilier.

Kepler Cheuvreux a lui rehaussé sa cible de 18 à 22 euros tout en restant à 'conserver', tandis que Oddo BHF a revalorisé le dossier de 21 à 24 euros. La publication d'hier a confirmé le très bon début d'année pour l'équipementier malgré la volatilité encore présente dans le secteur, explique l'analyste. Ce dernier estime que la poursuite de l'amélioration de l'environnement (moindre volatilité, hausses de prix) et les efforts sur l'opérationnel devraient lui être bénéfiques et conduire à une poursuite sur le second semestre de la progression séquentielle observée depuis l'an dernier. A plus long terme, le très bon dynamisme sur les prises de commandes sur le S1 tend également à confirmer qu'il tire parti de ses investissements récents et que la croissance devrait rester soutenue dans les années à venir (y compris dans l'ICE), d'autant plus avec la diversification de son offre (hydrogène, éclairage).