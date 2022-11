Plastic Omnium et le CEA ont signé un partenariat de recherche avancée

(Boursier.com) — Plastic Omnium reste stable sur les 14,45 euros, alors que le groupe et le CEA ont signé un partenariat de recherche avancée pour développer des solutions concrètes pour une mobilité de demain décarbonée, plus sûre et plus connectée. Cette collaboration de cinq ans dévoilera ses premiers démonstrateurs dès 2023.

Contrôle et pilotage intelligent de l'énergie, électronique de contrôle et de puissance, logiciel ou encore optronique, cette collaboration a pour objectif le développement de technologies de pointe alliant innovation, performance et efficience au service des véhicules électriques.

Les deux partenaires mettront par exemple leurs forces en commun pour optimiser l'intégration de panneaux solaires dans le toit des voitures ou encore développer des algorithmes et des capteurs intégrés au sein des packs batterie afin d'en contrôler les performances et la longévité.

La collaboration avec le CEA couvre l'ensemble du champ de compétences et la totalité du portefeuille produits de Plastic Omnium. Outre ses trois divisions historiques de systèmes extérieurs, modules bloc avant et systèmes de stockage, le Groupe compte désormais une division dédiée à l'hydrogène, une division Lighting, spécialisée dans l'éclairage automobile et la nouvelle Software House, spécialisée dans le développement de logiciels embarqués et de services connectés. Cette collaboration accompagne la stratégie de diversification du Groupe dans les technologies à forte valeur ajoutée.

Ce nouvel accord de coopération inclut les différents laboratoires du CEA ainsi que son écosystème de startups et spin off.