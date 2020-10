Plastic Omnium et ElringKlinger créent une coentreprise dans la pile à combustible

(Boursier.com) — Dans la mobilité durable de demain, l'hydrogène jouera un rôle majeur. Convaincus de l'avenir prometteur de cette technologie zéro émission, Plastic Omnium et ElringKlinger - deux équipementiers leaders du secteur automobile dans leurs domaines respectifs - ont signé aujourd'hui un accord pour propulser la technologie des piles à combustible à la vitesse supérieure.

Pour y parvenir, ils vont créer EKPO Fuel Cell Technologies, coentreprise dédiée au développement, à la production et à la commercialisation des piles à combustible. EKPO Fuel Cell Technologies proposera sa gamme de produits à un large ensemble de clients incluant les fournisseurs de systèmes à hydrogène intégrés.

La coentreprise EKPO Fuel Cell Technologies sera détenue à 60% par ElringKlinger et à 40% par Plastic Omnium.

ElringKlinger apportera son activité de piles à combustible, plus de vingt ans de savoirfaire et des capacités de R&D permettant un large potentiel de développement. Cette activité emploie plus de 150 personnes et détient un portefeuille de plus de 150 brevets dans les composants de piles à combustible et plusieurs plateformes de piles à combustible à haute densité de puissance, déjà commercialisées et fabriquées sur son site de Dettingen/Erms (Bade-Wurtemberg), où la coentreprise aura aussi son siège social. La capacité de production annuelle de la coentreprise, pouvant initialement atteindre 10.000 unités par an, sera progressivement augmentée en fonction du carnet de commandes.

Plastic Omnium investira 100 millions d'euros dans la nouvelle entreprise, pour accélérer l'innovation, développer de nouvelles opportunités commerciales et augmenter les capacités de production. Le Groupe, leader mondial des systèmes de stockage de l'énergie et de réduction des émissions, contribuera également au développement de la coentreprise grâce à son portefeuille de clients internationaux, sa présence mondiale et son expertise technologique en matière de stockage de l'hydrogène et de systèmes à hydrogène.